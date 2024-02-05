السفارة الصينية تكرم ((أخبار الخليج))...السفير الصيني: دور كبير لصحيفتكم في نقل الصورة الحقيقية عن الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كرمت سفارة جمهورية الصين الشعبية «أخبار الخليج» بحضور أنور عبدالرحمن وعبدالمجيد حاجي تقديرا لجهودهما في دعم المبادرات الصينية خاصةً الزيارات الأخيرة التي قامت بها الصحيفة لجمهورية الصين الشعبية لتوقيع مذكرات تفاهم مع أحد أكبر الصحف في الصين «
China
Daily » لتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وقام سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، ني روتشي بتقديم دروع تذكارية لكل من أنور عبدالرحمن وعبدالمجيد حاجي،
مشيداً بما تقوم به الصحيفة من دور مهم في توعية القراء ونقل المعلومات وخاصة فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية وثقافتها وحضارتها وعاداتها والصورة الإيجابية التي يحاول الإعلام الغربي نفيها وتدليسها.
وأكد السفير الصيني ني روتشي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين معرباً عن سعادته بما وصلت إليه علاقات الصداقة المستمرة والمتميزة القائمة في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الإعلامي والتي أسهمت «أخبار الخليج» مؤخراً في دعمها وتعزيزها بتوقيع مذكرة التفاهم مع أحد أكبر الصحف في الصين.
وأشار السفير إلى رغبة السفارة بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة في الصين لاستقطاب مزيد من السياح الصينيين إلى البحرين وذلك لزيادة التبادل السياحي والثقافي بين البلدين الصديقين.
من جهته، أكد أنور عبدالرحمن أن العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية الصديقة شكلت رافدا مهما لتقوية أواصر التقارب والتعاون مع الجانب الصيني، بالنظر إلى ما حققه التعاون بين البلدين من تقدم على مختلف المسارات، والذي جعل منها واحدة من النماذج الناجحة على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية والرياضية والثقافية والإعلامية.
ولفت عبدالرحمن إلى رغبة الصحيفة في التعاون المستمر مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بالنشر ونقل الصورة الواقعية عن الصين وشعبها الصديق، وما تتميز به من حضارة عريقة وثقافة متنوعة.
وتقدم كل من أنور عبدالرحمن وعبدالمجيد حاجي بخالص الشكر والتقدير
للسفير الصيني معربين عن سعادتهما بهذا التكريم، متمنين دوام التعاون والتنسيق لتطوير مجالات التعاون المشترك.
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