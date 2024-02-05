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السفارة الصينية تكرم ((أخبار الخليج))...السفير الصيني: دور كبير لصحيفتكم في نقل الصورة الحقيقية عن الصين

2/5/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬كرمت‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بحضور‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬وعبدالمجيد‭ ‬حاجي‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهودهما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الصينية‭ ‬خاصةً‭ ‬الزيارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الصحيفة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لتوقيع‭ ‬مذكرات‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الصحف‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬ China ‭ ‬ Daily ‮»‬‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وقام‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬بتقديم‭ ‬دروع‭ ‬تذكارية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬وعبدالمجيد‭ ‬حاجي،‭
‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬الصحيفة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬القراء‭ ‬ونقل‭ ‬المعلومات‭ ‬وخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬وثقافتها‭ ‬وحضارتها‭ ‬وعاداتها‭ ‬والصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬يحاول‭ ‬الإعلام‭ ‬الغربي‭ ‬نفيها‭ ‬وتدليسها‭.‬

وأكد‭ ‬السفير‭ ‬الصيني‭ ‬ني‭ ‬روتشي‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬المستمرة‭ ‬والمتميزة‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬مؤخراً‭ ‬في‭ ‬دعمها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬بتوقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الصحف‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وأشار‭ ‬السفير‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬السفارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬لاستقطاب‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬الصينيين‭ ‬إلى‭ ‬البحرين‭ ‬وذلك‭ ‬لزيادة‭ ‬التبادل‭ ‬السياحي‭ ‬والثقافي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬الصديقة‭ ‬شكلت‭ ‬رافدا‭ ‬مهما‭ ‬لتقوية‭ ‬أواصر‭ ‬التقارب‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الصيني،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات،‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬الناجحة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والرياضية‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية‭.‬

ولفت‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬إلى‭ ‬رغبة‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬سفارة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالنشر‭ ‬ونقل‭ ‬الصورة‭ ‬الواقعية‭ ‬عن‭ ‬الصين‭ ‬وشعبها‭ ‬الصديق،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حضارة‭ ‬عريقة‭ ‬وثقافة‭ ‬متنوعة‭.‬

وتقدم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أنور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬وعبدالمجيد‭ ‬حاجي‭ ‬بخالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭
‬للسفير‭ ‬الصيني‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬سعادتهما‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم،‭ ‬متمنين‭ ‬دوام‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬لتطوير‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭.‬

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