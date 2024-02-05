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مجلس الوزراء يشيد بإنجازات قوة الدفاع:22 فبراير نصف يوم عمل للمشاركة في اليوم الرياضي

2/5/2024 7:07:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬وبمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬56‭ ‬لتأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬والقدرات‭ ‬القتالية‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتها‭ ‬الممتدة‭ ‬لـ56‭ ‬عاماً‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكافة‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وهذا‭ ‬الصرح‭ ‬العسكري‭ ‬الشامخ‭ ‬يشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬نوه‭ ‬المجلس‭ ‬بنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬‮«‬بابكو‭ ‬إنرجيز‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬استضافتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬والتي‭ ‬جمعت‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬جولة‭ ‬دي‭ ‬بي‭ ‬ورلد‭ ‬العالمية‭ ‬للجولف،‭ ‬مرحباً‭ ‬بعودة‭ ‬الغولف‭ ‬الاحترافي‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

بعدها‭ ‬وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الرياضي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬فقد‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬22‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬نصف‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإفساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬العاملين‭ ‬فيها‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الرياضي‭ ‬بما‭ ‬يكرس‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬كثقافة‭ ‬مجتمعية‭.‬ثم‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬إسهامات‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الفن‭ ‬المتعددة‭ ‬ومنها‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي،‭ ‬وهنأ‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬السنوي‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬50‭.‬

بعدها‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭ - ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بشأن‭ ‬التقديرات‭ ‬الأولية‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬لسنة‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬عكست‭ ‬كفاءة‭ ‬وفاعلية‭ ‬السياسة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لحساب‭ ‬احتياطي‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬بشأن‭ ‬تشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬لإزالة‭ ‬الازدواج‭ ‬الضريبي‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬ومنع‭ ‬التهرب‭ ‬والتجنب‭ ‬الضريبي‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬مرسوم‭ ‬بتسمية‭ ‬الجهة‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬والوزير‭ ‬المختص‭ ‬بتطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون‭ ‬الخاص‭ ‬بحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬حول‭ ‬خدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وصرف‭ ‬المياه‭ ‬السطحية‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بشأن‭ ‬التحضيرات‭ ‬والاستعدادات‭ ‬الجارية‭ ‬لاجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬ ‭ ‬البحريني‭.‬

6‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬حول‭ ‬مقترح‭ ‬إطاري‭ ‬المراجعة‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭.‬

7‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬اقتراحين‭ ‬برغبة‭ ‬واقتراحين‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مذكرة‭ ‬سعادة‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬حول‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬المزمع‭ ‬تنظيمه‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬وتدشين‭ ‬منصة‭ ‬بيتي‭ ‬العقارية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوزاري‭ ‬في‭ ‬دورتيه‭ ‬غير‭ ‬العاديتين‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬19‭ ‬لرؤساء‭ ‬دول‭ ‬وحكومات‭ ‬حركة‭ ‬عدم‭ ‬الانحياز‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الجنوب‭ ‬الثالثة‭ ‬لدول‭ ‬مجموعة‭ ‬الـ77‭ ‬والصين‭.‬

4‭. ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬للمجر‭.‬

5‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ (‬37‭) ‬للجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمنظمة‭ ‬الإقليمية‭ ‬لحماية‭ ‬البيئة‭ ‬البحرية‭.‬

6‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬العالمي‭ ‬لمستثمري‭ ‬البوابة‭ ‬العالمية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

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