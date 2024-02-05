مجلس الوزراء يشيد بإنجازات قوة الدفاع:22 فبراير نصف يوم عمل للمشاركة في اليوم الرياضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع وبمناسبة الذكرى 56 لتأسيس قوة دفاع البحرين، فقد أشاد المجلس بما حققته قوة دفاع البحرين من إنجازات كبيرة على مستوى الجاهزية والقدرات القتالية عبر مسيرتها الممتدة لـ56 عاماً بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعياً المولى جلت قدرته أن يُعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وكافة منتسبي قوة دفاع البحرين، وهذا الصرح العسكري الشامخ يشهد المزيد من التطور والتقدم.
بعد ذلك نوه المجلس بنجاح النسخة الأولى لبطولة البحرين الدولية للجولف المقدمة من «بابكو إنرجيز»، والتي استضافتها مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم والتي جمعت نخبة من نجوم العالم ضمن جولة دي بي ورلد العالمية للجولف، مرحباً بعودة الغولف الاحترافي إلى مملكة البحرين.
بعدها وبمناسبة اليوم الرياضي لمملكة البحرين، فقد قرر المجلس أن يكون يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، نصف يوم عمل في كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لإفساح المجال أمام العاملين فيها للمشاركة في فعاليات اليوم الرياضي بما يكرس دور الرياضة كثقافة مجتمعية.ثم أكد المجلس مواصلة تبني المبادرات التي تعزز من إسهامات الفنان البحريني في تعزيز مكانة البحرين في مجالات الفن المتعددة ومنها الفن التشكيلي، وهنأ في هذا الصدد الفائزين بجوائز معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية في نسخته 50.
بعدها قرر المجلس ما يلي:
أولاً - الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقديرات الأولية لحساب احتياطي الأجيال القادمة لسنة 2023، والتي عكست كفاءة وفاعلية السياسة الاستثمارية لحساب احتياطي الأجيال القادمة.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع مرسوم بتسمية الجهة الإدارية المختصة والوزير المختص بتطبيق أحكام القانون الخاص بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار حول خدمات الصرف الصحي وصرف المياه السطحية.
5. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن التحضيرات والاستعدادات الجارية لاجتماع مجلس التنسيق السعودي – البحريني.
6. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب حول مقترح إطاري المراجعة في الهيئة.
7. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب.
بعدها استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني حول معرض التمويلات الإسكانية في نسخته الثالثة المزمع تنظيمه خلال شهر فبراير الجاري وتدشين منصة بيتي العقارية.
بعد ذلك أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورتيه غير العاديتين.
2. نتائج المشاركة في أعمال القمة 19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز.
3. نتائج المشاركة في قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ77 والصين.
4. نتائج زيارة وزير الخارجية للمجر.
5. نتائج المشاركة في الاجتماع (37) للجنة التنفيذية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية.
6. نتائج المشاركة في المنتدى العالمي لمستثمري البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى.
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