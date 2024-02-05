مقترح نيابي بتطوير القرارات الداعمة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور الشركات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم،‭ ‬أن‭ ‬الاقتراح‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬ومنها‭: ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬ملائمة‭ ‬من‭ ‬خلال‮

‬‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتقليل‭ ‬البيروقراطية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتأسيس‭ ‬الأعمال‭ ‬والاستثمار،‭ ‬كما‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬سريعة‭ ‬وفعالة‭ ‬لتسهيل‭ ‬تأسيس‭ ‬الشركات‭ ‬وتسجيلها‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة،‭ ‬وتوفير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الجيدة‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬حاسمًا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الإقليمية،‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتحسين‭ ‬الطرق‭ ‬والمواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والطاقة‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬الأخرى‭ ‬لجعلها‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬تقديم‭ ‬حوافز‭ ‬مالية‭ ‬وضريبية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬للمستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬الحوافز‭ ‬الإعفاءات‭ ‬الضريبية‭ ‬لفترات‭ ‬زمنية‭ ‬محددة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بحث‭ ‬تعديل‭ ‬القانونين‭ ‬المنظمة‭ ‬للضريبة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية،‭ ‬والدعم‭ ‬المالي‭ ‬لتطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية،‭ ‬والمساعدة‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬والتوظيف‭ ‬المحلي،‭ ‬وتوفير‭ ‬المعرفة‭ ‬والتدريب،‭ ‬وتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬وتوفير‭ ‬المعلومات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬حول‭ ‬المملكة‭ ‬والفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬فيها‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الترويج‭ ‬والتسويق‭ ‬يكمن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الملحقيات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالترويج‭ ‬للمزايا‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬حملات‭ ‬تسويقية‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬لجذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يهتمون‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬مدعومة‭ ‬بالاستقرار‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬استثمارية‭ ‬مستقرة‭ ‬وموثوقة‭ ‬أمر‭ ‬حاسم‭ ‬لجذب‭ ‬تلك‭ ‬الاستثمارات‭.‬