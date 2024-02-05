مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير العمل الأكاديمي بالأكاديمية الملكية للشرطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الامن‭ ‬العام‭ ‬بنائب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬هيدرسفيلد‭ ‬البريطانية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬وبدورها‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬العلمية‭ ‬الأمنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توجيهات‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬بالتركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأدائه‭ ‬الوظيفي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬معايير‭ ‬واضحة‭ ‬أهمها‭ ‬رفع‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬واعتماد‭ ‬الأساليب‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬وتطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬واحترام‭ ‬مبادئ‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬وتطوير‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬مناقشة‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬وضمان‭ ‬جودة‭ ‬مخرجاتها،‭ ‬وكذلك‭ ‬استحداث‭ ‬برامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتخطيط‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وإدارة‭ ‬الأزمات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬واستحدث‭ ‬برامج‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭.‬