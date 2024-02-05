مناقشة الخطط المستقبلية لتطوير العمل الأكاديمي بالأكاديمية الملكية للشرطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة، البروفيسور اندرو بول نائب رئيس جامعة هيدرسفيلد البريطانية للبحث العلمي والابتكار، والدكتور مصطفى القاضي مدير مشروعات البحث العلمي والابتكار بالجامعة، بحضور اللواء عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية، والعميد ركن طيار علي محمد الكبيسي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني.
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الامن العام بنائب رئيس جامعة هيدرسفيلد البريطانية، مشيدا بالشراكة القائمة بين الأكاديمية الملكية للشرطة مع الجامعة وبدورها في تقديم البرامج العلمية الأمنية المتخصصة وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية في العديد من المجالات، في ظل توجيهات وزير الداخلية بالتركيز على تطوير العنصر البشري والارتقاء بأدائه الوظيفي من خلال تبني معايير واضحة أهمها رفع جودة التعليم والتدريب واعتماد الأساليب الحديثة في مجال العمل الأمني وتطوير الأنظمة والالتزام بالقانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان والاستمرار في تبني وتطوير التقنيات الحديثة.
وتم خلال اللقاء، مناقشة مجالات التعاون المشترك والخطط المستقبلية لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي في إطار الحرص على الارتقاء بقطاع التعليم بالأكاديمية الملكية للشرطة وضمان جودة مخرجاتها، وكذلك استحداث برامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي، وتخطيط الطوارئ، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في البحث العلمي واستحدث برامج الدكتوراه في الأكاديمية الملكية للشرطة.
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