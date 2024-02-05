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وزيرة الإسكان: تنفيذ خطة شاملة لتطوير قنوات التواصل مع المواطنين

2/5/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تسلّمت‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬بحضور‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬الدرع‭ ‬الذهبية‭ ‬بمركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بالوزارة،‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬تقييم‭ ‬المراكز‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬حصول‭ ‬المركز‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬الفئة‭ ‬الذهبية‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬تقييم‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬4‮»‬‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬آمنة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية،‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة‭ ‬للمواطنين‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬إلكترونية‭ ‬متطورة‭. ‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬إن‭ ‬الوزارة‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطة‭ ‬شاملة‭ ‬لتطوير‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المقدمة‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للوزارة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬بالوزارة‭ ‬التصنيف‭ ‬الذهبي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬التميز‭ ‬الحكومي‭ ‬كأفضل‭ ‬موقع‭ ‬إلكتروني‭ ‬مؤخراً،‭ ‬يعكس‭ ‬نجاح‭ ‬خطة‭ ‬التطوير،‭ ‬ويحفز‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬التطويرية‭ ‬لتشمل‭ ‬باقي‭ ‬القنوات‭ ‬الأخرى‭. ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬استحدثت‭ ‬مؤخراً‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬تطوير‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬منها‭ ‬مبادرات‭ ‬إلكترونية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬تقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬التمويلية‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬وخدمة‭ ‬حجز‭ ‬المواعيد‭ ‬المسبقة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والذي‭ ‬نظمت‭ ‬الوزارة‭ ‬نسختين‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بمجمع‭ ‬سيتي‭ ‬سنتر‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبادرة‭ ‬الفرع‭ ‬المتنقل‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬مؤخراً،‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬تمتد‭ ‬لتشمل‭ ‬تنظيم‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬محافظات‭ ‬المملكة،‭ ‬منوهة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المبادرات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بالبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬أقصر‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬

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