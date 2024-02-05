وزيرة الإسكان: تنفيذ خطة شاملة لتطوير قنوات التواصل مع المواطنين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلّمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، الدرع الذهبية بمركز خدمة العملاء بالوزارة، من محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية رئيس لجنة تقييم المراكز الحكومية، وذلك بعد إعلان حصول المركز على تصنيف الفئة الذهبية ضمن مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية «تقييم 4».
وبهذه المناسبة، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعزيز البيئة التنافسية في تقديم الخدمات الحكومية، ساهمت بشكل مباشر في تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين سواء من خلال مركز خدمة العملاء أو عبر توفير خدمات إلكترونية متطورة.
وقالت الوزيرة الرميحي إن الوزارة عملت على تنفيذ خطة شاملة لتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، في مقدمتها مركز خدمة العملاء، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرة إلى أن حصد مركز خدمة العملاء بالوزارة التصنيف الذهبي، بالإضافة إلى الفوز بجائزة التميز الحكومي كأفضل موقع إلكتروني مؤخراً، يعكس نجاح خطة التطوير، ويحفز فريق العمل على مواصلة الجهود التطويرية لتشمل باقي القنوات الأخرى.
وأشارت إلى أن الوزارة استحدثت مؤخراً عدداً من مبادرات تطوير التواصل مع المواطنين، منها مبادرات إلكترونية تتمثل في خدمة تقديم الاستشارات التمويلية عن بُعد، وخدمة حجز المواعيد المسبقة، بالإضافة إلى مبادرات تنظيم معرض التمويلات الإسكانية والذي نظمت الوزارة نسختين منه في وقت سابق بمجمع سيتي سنتر البحرين، بالإضافة إلى مبادرة الفرع المتنقل التي تم تنظيمها في المحافظة الشمالية مؤخراً، ضمن خطة تمتد لتشمل تنظيم المبادرة في جميع محافظات المملكة، منوهة إلى أن تلك المبادرات تهدف إلى الوصول إلى المواطنين وتعريفهم بالبرامج الإسكانية التي بالإمكان الاستفادة منها في أقصر وقت ممكن.
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