Tuesday, 06 February 2024 06:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستعرض أهداف مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

2/5/2024 7:07:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬فيليب‭ ‬واردل‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسات‭ ‬بمنتدى‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالسيد‭ ‬فيليب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهداف‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬تثقيفية‭ ‬وتدريبية‭ ‬وخطط‭ ‬تأهيلية‭ ‬كفيلة‭ ‬بـتأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬وتقويم‭ ‬سلوكهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إدماجهم‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قام‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسات‭ ‬بمنتدى‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بزيارة‭ ‬مجمع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬تعليمية‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬النظم،‭ ‬ووحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المعيشية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭.‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث