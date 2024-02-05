مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستعرض أهداف مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بوزارة الداخلية، فيليب واردل مدير الشؤون القانونية والسياسات بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي مستهل اللقاء، رحب مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بالسيد فيليب، حيث تم استعراض أهداف مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وما حققه من نجاحات وإنجازات نوعية من خلال توفير برامج تثقيفية وتدريبية وخطط تأهيلية كفيلة بـتأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم بما يسهم في إدماجهم تدريجيا في المجتمع.
بعد ذلك، قام مدير الشؤون القانونية والسياسات بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة مجمع السجون المفتوحة اطلع خلالها على ما يحتويه من مبان تعليمية مجهزة بأحدث النظم، ووحدات سكنية تضمن تقديم الخدمات والاحتياجات المعيشية، بالإضافة إلى مبنى النادي الرياضي، وذلك للمساهمة في تأهيل وتدريب المستفيدين من جميع النواحي.
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