مدير عام تنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة يستعرض أهداف مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬والعقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬بالسيد‭ ‬فيليب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬أهداف‭ ‬مشروع‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬وبرنامج‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة،‭ ‬وما‭ ‬حققه‭ ‬من‭ ‬نجاحات‭ ‬وإنجازات‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬برامج‭ ‬تثقيفية‭ ‬وتدريبية‭ ‬وخطط‭ ‬تأهيلية‭ ‬كفيلة‭ ‬بـتأهيل‭ ‬النزلاء‭ ‬وتقويم‭ ‬سلوكهم‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إدماجهم‭ ‬تدريجيا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬قام‭ ‬مدير‭ ‬الشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والسياسات‭ ‬بمنتدى‭ ‬آسيا‭ ‬والمحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بزيارة‭ ‬مجمع‭ ‬السجون‭ ‬المفتوحة‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يحتويه‭ ‬من‭ ‬مبان‭ ‬تعليمية‭ ‬مجهزة‭ ‬بأحدث‭ ‬النظم،‭ ‬ووحدات‭ ‬سكنية‭ ‬تضمن‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والاحتياجات‭ ‬المعيشية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬النادي‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬النواحي‭.‬