وزارة الإسكان تطلق النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية في 8 فبراير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬إنّ‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬لمعرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬تشهد‭ ‬زيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬شركات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬والوكلاء‭ ‬العقاريين‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬والذين‭ ‬يبلغ‭ ‬عددهم‭ ‬28‭ ‬شركة،‭ ‬ويوفرون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬عقار‭ ‬متنوع‭ ‬بأسعار‭ ‬تلائم‭ ‬قيمة‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬8‭ ‬بنوك‭ ‬ومصارف‭ ‬تجارية‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭. ‬

كما‭ ‬توفر‭ ‬الوزارة‭ ‬جناحاً‭ ‬مشتركاً‭ ‬تشارك‭ ‬به‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬وبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬لتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬التمويلية‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصتها‭ ‬التي‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬‮«‬تسهيل‭ ‬تعاون‮»‬‭ ‬إمكانية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬العقار‭ ‬وإمكانية‭ ‬تقسيمه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتيحها‭ ‬الهيئة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وتابعت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬هو‭ ‬مواصلة‭ ‬تعريف‭ ‬المواطنين‭ ‬بأنواع‭ ‬ومميزات‭ ‬الخدمات‭ ‬التمويلية،‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬المناسبة‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدمة‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عرض‭ ‬خطة‭ ‬مشاريع‭ ‬حقوق‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬المعرض‭ ‬عروضاً‭ ‬حصرية‭ ‬للعقارات‭ ‬والتمويلات‭ ‬البنكية‭ ‬للمواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تمويلات‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬و«مزايا‭ ‬الفئة‭ ‬المستحدثة‮»‬‭. ‬