وزارة الإسكان تطلق النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية في 8 فبراير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن إقامة الفعاليات والمعارض التي تسهم في التعريف بالخدمات والبرامج التمويلية الإسكانية، أعلنت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إطلاق النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية بمجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك خلال الفترة من 8 الى 17 فبراير.
وقالت الوزيرة آمنة الرميحي إنّ النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية تشهد زيادة كبيرة في عدد شركات التطوير العقاري والوكلاء العقاريين المشاركة في المعرض، والذين يبلغ عددهم 28 شركة، ويوفرون أكثر من 10 آلاف عقار متنوع بأسعار تلائم قيمة التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى مشاركة 8 بنوك ومصارف تجارية مشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية.
كما توفر الوزارة جناحاً مشتركاً تشارك به وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان لتقديم الاستشارات التمويلية للمواطنين، بالإضافة إلى مشاركة هيئة التخطيط والتطوير العمراني من خلال منصتها التي تتيح للمواطنين المقبلين على الاستفادة من «تسهيل تعاون» إمكانية التأكد من تصنيف العقار وإمكانية تقسيمه، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تتيحها الهيئة للمواطنين.
وتابعت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الهدف من تنظيم معرض التمويلات الإسكانية هو مواصلة تعريف المواطنين بأنواع ومميزات الخدمات التمويلية، وتقديم الاستشارات المناسبة لكل مواطن مقبل على الاستفادة من خدمة التمويلات الإسكانية، بالإضافة إلى عرض خطة مشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية، كما يوفر المعرض عروضاً حصرية للعقارات والتمويلات البنكية للمواطنين الراغبين في الاستفادة من تمويلات «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة».
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