برئاسة وزيري الخارجية في البلدين:اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني اجتماعا لها أمس الاثنين في الرياض، للتحضير للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني المقرر عقده بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق ٧ فبراير 2024، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بمشاركة حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ويوسف عبدالله حمود وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
بينما ترأس وفد المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، والدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.
في بداية الاجتماع، ألقى سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بوفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، منوها بما حققته اللجان المختصة من إنجازات ومبادرات من شأنها أن تعطي دفعة جديدة لأعمال مجلس التنسيق السعودي البحريني، معربًا عن تطلعه إلى نجاح أعمال المجلس وتحقيق أهدافه.
كما ألقى الدكتور عبداللطيف الزياني كلمة عبر فيها عن الشكر لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتحضيرات المتميزة التي أعدّت لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية، مشيدًا بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
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