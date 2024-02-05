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برئاسة وزيري الخارجية في البلدين:اجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض

2/5/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬اجتماعا‭ ‬لها‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬للتحضير‭ ‬للاجتماع‭ ‬الثالث‭ ‬لمجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬‮٧‬‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ترأس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬ويوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمود‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

بينما‭ ‬ترأس‭ ‬وفد‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬محمد‭ ‬الجدعان‭ ‬وزير‭ ‬المالية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عصام‭ ‬بن‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬وزير‭ ‬الدولة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لشؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭. ‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬ألقى‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬كلمة‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بوفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الاجتماع،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومبادرات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬لأعمال‭ ‬مجلس‭ ‬التنسيق‭ ‬السعودي‭ ‬البحريني،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬نجاح‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭.‬

كما‭ ‬ألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬كلمة‭ ‬عبر‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬لحفاوة‭ ‬الاستقبال‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‭ ‬والتحضيرات‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬أعدّت‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التحضيرية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالعلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭.‬

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