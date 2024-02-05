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9 مبادرات نوعية جديدة لغرفة البحرين:أبرزها منصة للتدريب ومنصة لترويج المنتجات بهدف خدمة الشارع التجاري

2/5/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ناس: حريصون على تعزيز البنية التحتية لكافة القطاعات الخدمية بالغرفة

مستمرون في منهجيتنا الراسخة نحو تطوير جودة الخدمات بالغرفة

الحصول على «الآيزو» مسؤولية جديدة للغرفة تجاه أعضائها

أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬ملتقى‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬تدشين‭ ‬9‭ ‬مبادرات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬زيادة‭ ‬نطاق‭ ‬خدمات‭ ‬الغرفة‭ ‬المقدمة‭ ‬لمنتسبيها،‭ ‬وتسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬مصممة‭ ‬وفقًا‭ ‬لاحتياجات‭ ‬عملائها،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصول‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬الآيزو‮»‬‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬استمرارية‭ ‬الأعمال‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬التزامها‭ ‬بتطوير‭ ‬أدائها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مستمر،‭ ‬وإصرارها‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الاتجاهات‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تأتى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنشطتها‭ ‬الرئيسية،‭ ‬والخدمية‭ ‬وبناء‭ ‬قدرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬كوادرها‭ ‬والعاملين‭ ‬بها‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الغرفة‭ ‬منذ‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬دورتي‭ ‬المجلس‭ ‬التاسعة‭ ‬والعشرين‭ ‬والثلاثين‭ ‬وضع‭ ‬على‭ ‬عاتقه‭ ‬إحداث‭ ‬تغييرات‭ ‬ملموسة‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬عمل‭ ‬الغرفة‭ ‬عبر‭ ‬تحويلها‭ ‬إلى‭ ‬شريك‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬صُنع‭ ‬القرار‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وأن‭ ‬تصبح‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬أعضائها‭ ‬وممثلا‭ ‬حقيقيا‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬والتحديات‭ ‬التي‭ ‬يواجهونها‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬أعمالهم‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والصناعية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الغرفة‭ ‬لتحسين‭ ‬مستوى‭ ‬خدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬لمنتسبيها،‭ ‬وإيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬تسهيل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لكافة‭ ‬عملائها‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وبالأخص‭ ‬مصلحة‭ ‬القطاع‭ ‬التجاري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬تجارب‭ ‬الدول‭ ‬الشقيقة‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬وشملت‭ ‬مجموعة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬اطلقتها‭ ‬الغرفة‭: ‬منصة‭ ‬التدريب‭ ‬الالكتروني‭ ‬ E ‭-‬ Tadreeb ‭ ‬وهي‭ ‬منصة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬للغرفة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬تخدم‭ ‬اعضاء‭ ‬الغرفة‭ ‬وأصحاب‭ ‬الاعمال،‭ ‬بجانب‭ ‬مبادرة‭ ‬الـ Market ‭ ‬ place ،‭ ‬وهي‭ ‬أيضا‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬لأعضاء‭ ‬الغرفة‭ ‬لعرض‭ ‬وترويج‭ ‬منتجاتهم‭ ‬وخدماتهم،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تحديث‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬بحلته‭ ‬الجديدة،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الغرفة‭ ‬بتدشينه‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬الحديثة‭ ‬ويشتمل‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬وسرعة‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للأعضاء‭. ‬وضمت‭ ‬المبادرات‭ ‬افتتاح‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬الغرفة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مكان‭ ‬مريح‭ ‬ومناسب‭ ‬لعملائها‭ ‬والمصمم‭ ‬بطريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬وعصرية،‭ ‬والذي‭ ‬حاز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ Arabian ‭ ‬ property ‭ ‬ awards ،‭ ‬كما‭ ‬شملت‭ ‬المبادرات‭ ‬خدمات‭ ‬إضافية‭ ‬نوعية‭ ‬لذوي‭ ‬الهمم‭ ‬إيماناً‭ ‬منها‭ ‬بأهمية‭ ‬توفير‭ ‬فرص‭ ‬متكافئة‭ ‬لمختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬الغرفة‭ ‬بتوفير‭ ‬الخدمة‭ ‬السريعة‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موظف‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬المخصصة‭ ‬لهم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المسار‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬العملاء،‭ ‬بجانب‭ ‬اطلاق‭ ‬دليل‭ ‬تأسيس‭ ‬الأعمال‭ ‬حيث‭ ‬عملت‭ ‬الغرفة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬دليل‭ ‬استرشادي‭ ‬شامل‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬لتشجيعهم‭ ‬وتسهيل‭ ‬بدئهم‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭.‬

وشملت‭ ‬المبادرات‭ ‬أيضا‭ ‬إطلاق‭ ‬المتسوق‭ ‬السري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬منظمات‭ ‬لتقييم‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬العملاء،‭ ‬وبرنامج‭ ‬تدرب‭ ‬معنا‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الغرفة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬رائد‭ ‬العمل،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتنمية‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬واستدامتها‭ ‬وسد‭ ‬فجوات‭ ‬الأسواق‭ ‬المحلية،‭ ‬وتستهدف‭ ‬المبتدئين‭ ‬ورواد‭ ‬الأعمال‭ ‬ببداية‭ ‬أعمالهم‭ ‬ومؤسسي‭ ‬الاعمال‭ ‬ضمن‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬وأخيراً‭ ‬مبادرة‭ ‬جدارة‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬جائزة‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الممارسات‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحفيز‭ ‬وتشجيع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭.‬

وخلال‭ ‬الملتقى‭ ‬تحدث‭ ‬خبير‭ ‬إدارة‭ ‬الجودة‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬بو‭ ‬مطيع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬ثقافة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العميل‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬موظفي‭ ‬المؤسسة‭ ‬يمكنهم‭ ‬فهم‭ ‬وتلبية‭ ‬رغبات‭ ‬عملائها‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬والولاء،‭ ‬فالتركيز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬هو‭ ‬وسيلة‭ ‬لإدارة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬رضا‭ ‬المستخدمين‭ ‬النهائيين‭ ‬لمنتجات‭ ‬الشركة‭ ‬أو‭ ‬خدماتها‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬القائمة،‭ ‬فتقدم‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬العملاء‭ ‬حلول‭ ‬منتجات‭ ‬كاملة‭ ‬حتى‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تلبية‭ ‬رغبات‭ ‬عملائها‭.‬

بدوره‭ ‬ألقى‭ ‬سالم‭ ‬باليوحة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تقييم‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬ممارسات‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬النجوم‭ ‬العالمي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬اعتمدت‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬نموذجاً‭ ‬محدثاً‭ ‬لنظام‭ ‬النجوم‭ ‬العالمي‭ ‬لتصنيف‭ ‬الخدمات،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬معايير‭ ‬تقييم‭ ‬لفئات‭ ‬جديدة‭ ‬تشمل‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمات‭ ‬الذكية‭ ‬والمشتركة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬هادفة‭ ‬لترجمة‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬بتسريع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬حكومية‭ ‬متكاملة‭ ‬وفعالة،‭ ‬وتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الأفضل‭ ‬عالمياً‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تحديث‭ ‬نظام‭ ‬النجوم‭ ‬العالمي‭ ‬لتصنيف‭ ‬الخدمات‭ ‬يعكس‭ ‬سعي‭ ‬الحكومة‭ ‬الإماراتية‭ ‬لمواكبة‭ ‬التوجهات‭ ‬الجديدة‭ ‬وتجسيد‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬بتسريع‭ ‬مسيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬والذكي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الجاهزية‭ ‬للمستقبل‭ ‬ويرتقي‭ ‬بريادة‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬عمليات‭ ‬التطوير‭ ‬وابتكار‭ ‬النماذج‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأفضل‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬نواحي‭ ‬الكفاءة‭ ‬والسهولة‭ ‬والسرعة‭ ‬والجودة‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬سعادة‭ ‬المتعامل،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شمول‭ ‬مراكز‭ ‬الخدمات‭ ‬الذكية‭ ‬والمشتركة‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬النجوم‭ ‬العالمي‭ ‬يعكس‭ ‬الرؤية‭ ‬المستقبلية‭ ‬للحكومة،‭ ‬ويؤكد‭ ‬تفرد‭ ‬النظام‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬عالمياً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الحكومي،‭ ‬والفكر‭ ‬المتجدد‭ ‬المبتكر‭ ‬الذي‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬المتعامل‭ ‬ويسعى‭ ‬لاستباق‭ ‬تطلعاته‭ ‬وتمكينه‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬خدمات‭ ‬متكاملة‭ ‬وفعالة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬مكان‭.‬



في حلقة نقاشية بالغرفة خلال ملتقى أفضل الممارسات لخدمة العملاء..

إسعاد العملاء من خلال توفير برامج خدمة لإرضائهم

نظمت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬‮«‬حول‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ملتقى‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬لخدمة‭ ‬العملاء‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعاليته‭ ‬صباح‭ ‬الأمس‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬مجتمع‭ ‬الأعمال،‭ ‬بهدف‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬تجارب‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬خبير‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬محمد‭ ‬عيسى‭ ‬حسن‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬السياحة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬عديدة‭ ‬للمملكة،‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬لتطوير‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الترويج‭ ‬للبحرين‭ ‬سياحيا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬خبير‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬عبدالحميد‭ ‬الحلواجي‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬الفنادق‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الزبائن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬الفندقية‭ ‬والسعي‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬شهادات‭ ‬دولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ودعا‭ ‬جميع‭ ‬الفنادق‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬السعي‭ ‬للتطوير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الخبرات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬بالإيجاب‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الفندقي‭ ‬وزيادة‭ ‬الأرباح‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬بوحجي‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تنافسية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬العميل‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية،‭ ‬فيجب‭ ‬على‭ ‬البنوك‭ ‬وضع‭ ‬إرضاء‭ ‬العميل‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬أولوياتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعدة‭ ‬طرق،‭ ‬أهمها‭ ‬توفير‭ ‬خدمات‭ ‬لمحاولة‭ ‬حل‭ ‬المعوقات‭ ‬والمشاكل‭ ‬التي‭ ‬تواجهه‭ ‬وابتكار‭ ‬الطرق‭ ‬الحديثة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬رضا‭ ‬الزبون‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الإعلام‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬علي‭ ‬درويش‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬التطويرية‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬وضع‭ ‬نظام‭ ‬تواصل،‭ ‬وهي‭ ‬قناة‭ ‬موحدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬شكاوى‭ ‬المواطنين‭. ‬وتم‭ ‬تأسيس‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬الأنشطة‭ ‬الحكومية‭ ‬وله‭ ‬عدة‭ ‬مميزات،‭ ‬كما‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬والمهارات‭ ‬الريادية،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬رؤى‭ ‬الحكومية‭ ‬2030،‭ ‬ولقد‭ ‬لاقى‭ ‬استحسان‭ ‬مستخدميه‭.‬

واتفقت‭ ‬معه‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الالكترونية‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬فاطمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نحاول‭ ‬إسعاد‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬أنظمة‭ ‬لإرضائهم،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمة‭ ‬تواصل‭ ‬لحلّ‭ ‬الملاحظات،‭ ‬وعن‭ ‬طريق‭ ‬التواصل‭ ‬بالهاتف،‭ ‬مما‭ ‬سهّل‭ ‬سرعة‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬العميل‮»‬‭.‬

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