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مشاريع الأمل تستثمر بمبلغ 200 ألف دولار بجانب بلغ آند بلاي القائمة في سيليكون فالي

2/5/2024 7:07:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استثمرت‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل،‭ ‬الذراع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬لصندوق‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬بجانب‭ ‬‮«‬بلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي‮»‬‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬سيليكون‭ ‬فالي‭ ‬والمستثمرة‭ ‬في‭ ‬المراحل‭ ‬المبكرة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ديجيتال‭ ‬هوتيلير‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان‭ ‬التلفزيوني‭ ‬الواقعي‭ ‬والمخصص‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثالث‭.‬

كشركة‭ ‬ناشئة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬السفر،‭ ‬أحدثت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ديجيتال‭ ‬هوتيلير‮»‬‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬التجارب‭ ‬الفندقية‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الضيوف‭ ‬والمشغلين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منصتها‭ ‬الحديثة‭ ‬للبرمجيات‭ ‬المقدمة‭ ‬كخدمة‭ ‬والتي‭ ‬تدعم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللغات‭ ‬والمصممة‭ ‬خصيصاً‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدم‭ ‬وتحقيق‭ ‬إيرادات‭ ‬إضافية‭ ‬للفنادق‭ ‬والشقق‭ ‬الفندقية‭ ‬ومنازل‭ ‬العطلات‭. ‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬جمعهم‭ ‬التمويل‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬بيبان،‭ ‬قال‭ ‬قتيبة‭ ‬العلي،‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ديجيتال‭ ‬هوتيلير‮»‬‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬للإفصاح‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬جمعناه‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬وبلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي،‭ ‬فهذا‭ ‬الدعم‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬رؤيتنا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يزودنا‭ ‬بموارد‭ ‬قيّمة‭ ‬لتسريع‭ ‬نمونا‭. ‬إن‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المستثمرين‭ ‬مثل‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬وبلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منتجاتنا،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬وصولنا،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تمركزنا‭ ‬للنجاح‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يتجاوز‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬فهو‭ ‬يمثل‭ ‬شراكة‭ ‬مهمة‭ ‬ستلعب‭ ‬دوراً‭ ‬محورياً‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مسار‭ ‬شركتنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تماشينا‭ ‬وعملنا‭ ‬مع‭ ‬مستثمرينا،‭ ‬فإننا‭ ‬لا‭ ‬نعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬نفتح‭ ‬أيضا‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬المثيرة‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬لثقة‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬وبلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي‭ ‬في‭ ‬فريقنا،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬إنجازات‭ ‬رائعة‭ ‬معاً‮»‬‭.‬

قالت‭ ‬فجر‭ ‬صالح‭ ‬الباجه‭ ‬جي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمشاريع‭ ‬الأمل‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬استثمار‭ ‬مشاريع‭ ‬الأمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬ذا‭ ‬ديجيتال‭ ‬هوتيلير،‭ ‬تتمثل‭ ‬فلسفتنا‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬الواعدين‭ ‬مع‭ ‬المستثمرين‭ ‬الاستراتيجيين‭ ‬الذين‭ ‬يمكنهم‭ ‬دفع‭ ‬نمو‭ ‬شركات‭ ‬محفظتنا‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وهذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬بلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي‭ ‬هو‭ ‬خير‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬فبلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي‭ ‬تتميز‭ ‬بسجل‭ ‬نجاحات‭ ‬حافل‭ ‬حيث‭ ‬دفعت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬شركة‭ ‬أحادية‭ ‬القرن‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬شركة‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬مواردنا‭ ‬وخبراتنا،‭ ‬أنا‭ ‬واثق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬ذا‭ ‬ديجيتال‭ ‬هوتيلير‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬والخبرة‭ ‬والشبكات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسريع‭ ‬نجاح‭ ‬شركتها‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬السفر‭ ‬السريع‭ ‬التطور‮»‬‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬العقيل،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬لشركة‭ ‬بلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نعلن‭ ‬استثمارنا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ذا‭ ‬ديجيتال‭ ‬هوتيلير‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الفوج‭ ‬الخامس‭ ‬لشركات‭ ‬مسرعة‭ ‬أعمال‭ ‬مسك‭. ‬في‭ ‬بلغ‭ ‬أند‭ ‬بلاي،‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬التعاون‭ ‬هو‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيسي‭ ‬للابتكار‭ ‬والسبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬خلق‭ ‬الأثر،‭ ‬إن‭ ‬استثمارنا‭ ‬في‭ ‬ذا‭ ‬ديجيتال‭ ‬هوتيلير‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬مؤسسين‭ ‬محليين‭ ‬استثنائيين‭ ‬يطلعون‭ ‬العنان‭ ‬لابتكاراتهم‭ ‬ويبدعون‭ ‬في‭ ‬قطاعاتهم‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

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