مشاريع الأمل تستثمر بمبلغ 200 ألف دولار بجانب بلغ آند بلاي القائمة في سيليكون فالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استثمرت مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل في مملكة البحرين مبلغ 200 ألف دولار أمريكي بجانب «بلغ أند بلاي» القائمة في سيليكون فالي والمستثمرة في المراحل المبكرة في شركة «ذا ديجيتال هوتيلير» من خلال الحلقة الخامسة من برنامج بيبان التلفزيوني الواقعي والمخصص لرواد الأعمال في موسمه الثالث.
كشركة ناشئة رائدة في مجال تكنولوجيا السفر، أحدثت شركة «ذا ديجيتال هوتيلير» نقلة نوعية في التجارب الفندقية لكل من الضيوف والمشغلين من خلال منصتها الحديثة للبرمجيات المقدمة كخدمة والتي تدعم العديد من اللغات والمصممة خصيصاً لتعزيز تجربة المستخدم وتحقيق إيرادات إضافية للفنادق والشقق الفندقية ومنازل العطلات.
وتعليقا على جمعهم التمويل عبر برنامج بيبان، قال قتيبة العلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ذا ديجيتال هوتيلير»: «نحن متحمسون للإفصاح عن الاستثمار الاستراتيجي الذي جمعناه من مشاريع الأمل وبلغ أند بلاي، فهذا الدعم لا يعكس الثقة في رؤيتنا فحسب، بل يزودنا بموارد قيّمة لتسريع نمونا. إن الدعم المقدم من كبار المستثمرين مثل مشاريع الأمل وبلغ أند بلاي له دور أساسي في تطوير منتجاتنا، وتوسيع نطاق وصولنا، وتعزيز تمركزنا للنجاح».
وأضاف: «هذا التعاون يتجاوز الدعم المالي، فهو يمثل شراكة مهمة ستلعب دوراً محورياً في تشكيل مسار شركتنا من خلال تماشينا وعملنا مع مستثمرينا، فإننا لا نعزز مكانتنا في السوق فحسب، بل نفتح أيضا مجموعة من الفرص المثيرة. نحن ممتنون لثقة مشاريع الأمل وبلغ أند بلاي في فريقنا، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات رائعة معاً».
قالت فجر صالح الباجه جي، المدير العام لمشاريع الأمل: «يسرنا أن نعلن استثمار مشاريع الأمل المشترك في ذا ديجيتال هوتيلير، تتمثل فلسفتنا في الاستثمار المشترك في رواد الأعمال الواعدين مع المستثمرين الاستراتيجيين الذين يمكنهم دفع نمو شركات محفظتنا الاستثمارية، وهذا الاستثمار مع بلغ أند بلاي هو خير مثال على ذلك، فبلغ أند بلاي تتميز بسجل نجاحات حافل حيث دفعت أكثر من 30 شركة أحادية القرن وأكثر من 150 شركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون يورو. ومن خلال الجمع بين مواردنا وخبراتنا، أنا واثق من أن ذا ديجيتال هوتيلير ستتمكن من الوصول إلى رأس المال والخبرة والشبكات اللازمة لتسريع نجاح شركتها الناشئة في قطاع السفر السريع التطور». من جانبه، قال عبدالله العقيل، الرئيس التنفيذي للمملكة العربية السعودية لشركة بلغ أند بلاي: «يسعدنا أن نعلن استثمارنا في شركة ذا ديجيتال هوتيلير التي كانت جزءًا من الفوج الخامس لشركات مسرعة أعمال مسك. في بلغ أند بلاي، نؤمن بأن التعاون هو المحرك الرئيسي للابتكار والسبب الرئيسي وراء خلق الأثر، إن استثمارنا في ذا ديجيتال هوتيلير يعكس التزامنا بالعمل مع مؤسسين محليين استثنائيين يطلعون العنان لابتكاراتهم ويبدعون في قطاعاتهم في المملكة العربية السعودية».
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