البركة راعيا استراتيجيا لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬نسختها‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين،‭ ‬ستتناول‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬المرموقة‭ ‬كيفية‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقاصد‭ ‬الشريعة،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ثورة‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ومدى‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‭ ‬الحاصلة‭.‬

كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الأدوار‭ ‬التي‭ ‬تلعبها‭ ‬مقاصد‭ ‬الشريعة‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أدوات‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتوظيف‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬ودعم‭ ‬المشروعات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ومتناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأزمات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتطوير‭ ‬المعايير‭ ‬الأخلاقية‭ ‬للتمويل‭ ‬الإسلامي‭ ‬وفي‭ ‬صناعة‭ ‬التكافل‭ ‬وتغطية‭ ‬المخاطر‭ ‬المختلفة‭. ‬بالإضافة،‭ ‬ستركز‭ ‬هذه‭ ‬الندوة‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخيري‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومؤسساته‭ ‬ومواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المعاصرة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬منتدى‭ ‬البركة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي‮

‬بالقول‭: ‬‮«‬يأتي‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المقاصد‭ ‬الشرعية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬بغية‭ ‬ضبط‭ ‬الاجتهاد‭ ‬الفقهي‭ ‬وضمان‭ ‬استمراره‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬تنموي‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المرجوة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬مساعي‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭. ‬وإننا‭ ‬نتطلع‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬ندوة‭ ‬البركة‭ ‬لإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مُستمدة‭ ‬من‭ ‬مقاصد‭ ‬الشريعة‭ ‬للمشكلات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ضمن‭ ‬الـمجتمعات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وندعم‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تهدف‭ ‬ندوة‭ ‬البركة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬أُسس‭ ‬فقهية‭ ‬إسلامية‭ ‬ذات‭ ‬أبعاد‭ ‬اقتصادية‭ ‬للحياة‭ ‬المُعاصرة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منتجات‭ ‬مالية‭ ‬تفي‭ ‬بالمتطلبات‭ ‬الشرعية‭. ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ستوفر‭ ‬مرجعية‭ ‬علمية‭ ‬فـي‭ ‬الأبـحاث‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وأعـمال‭ ‬الـلجان‭ ‬والهيئات‭ ‬الشرعية‭ ‬والفتاوي،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالمفهوم‭ ‬الشامل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أن‭ ‬يُحقق‭ ‬الإنماء‭ ‬والتشغيل‭ ‬ضمن‭ ‬المجتمع‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬التركي‭ ‬للمشاركة،‭ ‬وهو‭ ‬احدى‭ ‬الوحدات‭ ‬المصرفية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬البركة،‭ ‬داعم‭ ‬استراتيجي‭ ‬لمنتدى‭ ‬البركة،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬رئيس

الجمهورية‭ ‬رجب‭ ‬طيب

أردوغان‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬ضم‭ ‬منتدى‭ ‬البركة‭ ‬لمركز‭ ‬إسطنبول‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬ذا‭ ‬استراتيجية‭ ‬كبرى‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإسلامي،‭ ‬والنهوض‭ ‬بمكانة‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬باعتبارها‭ ‬إحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬الرائدة‭ ‬دوليًا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الإسلامي‭.‬

شهد‭ ‬عام‭ ‬1981‭ ‬انطلاقة‭ ‬ندوة‭ ‬البركة‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬تُعد‭ ‬مُلتقى‭ ‬شـرعـيًا‭ ‬واقـتصاديًا،‭ ‬كونها‭ ‬أسهمت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الاقـتصادي‭ ‬الإسلامي‭ ‬مـن‭ ‬الناحتين‭ ‬الفقهية‭ ‬والفنية،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬عـرض‭ ‬بـعض‭ ‬من‭ ‬الـمسائـل‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المسـتجدة‭ ‬لمناقشتها‭ ‬مـن‭ ‬قـبل‭ ‬مجـموعة‭ ‬مـن‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬والفقهاء‭ ‬المعروفين‭ ‬عـلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الإسـلامـي،‭ ‬وبـمشاركـة‭ ‬واسعة‭ ‬مـن‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬فـي‭ ‬مـجال‭ ‬الـمال‭ ‬والأعـمال‭ ‬والاقـتصاد‭ ‬والتمويل‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وذلك‮

‬‭ ‬بهدف‭ ‬إثراء‭ ‬العمل‭ ‬الاقـتصادي‭ ‬الإسلامي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬فتاوي‭ ‬وتوصيات‭ ‬وحلول‭ ‬عملية‭ ‬فعّالة‭. ‬وتعتزم‭ ‬مجموعة‭ ‬البركة‭ ‬تقديم‭ ‬رعايتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لهذه‭ ‬الندوة‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬وفي‭ ‬عاصمة‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لندن‭ ‬وفي‭ ‬إسطنبول،‭ ‬تركيا‭.‬