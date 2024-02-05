انطلاق أعمال الجناح البحريني في ((جلفود)) 19 فبراير الجاري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة «وورك سمارت» لإدارة الفعاليات، الجهة المنظمة للجناح البحريني والمنصة العالمية للأعمال بمعرض «جلفود»، انطلاق أعمال الجناح البحريني بالمعرض في دورته التاسعة والعشرين خلال الفترة من
19
إلى
23
فبراير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مشيرةً إلى أن المساحات المتاحة في الجناح قد شارفت على الانتهاء بالفعل إذ تبقت مساحة واحدة فقط شاغرة للشركات الراغبة بالمشاركة في المعرض.
جاء ذلك لدى تصريح أحمد عطية الله الحجيري الرئيس التنفيذي لشركة «وورك سمارت»، أكد خلاله على
أهمية الدور الذي يلعبه الجناح البحريني في «جلفود»، المعرض الأضخم من نوعه في العالم، في دعم المؤسسات البحرينية العاملة في مجال الأغذية والمشروبات ودفع صادراتها إلى الساحة العالمية، وإحاطتها بالتطورات والممارسات العالمية في مجالات تحسين إنتاج الغذاء، والتكنولوجيا الحيوية، والزراعة المستدامة، وتحسين عمليات التصنيع والتوزيع والتخزين، وذلك بما يدعم الجهود الوطنية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين، ورفع مستوى الإنتاج المحلي من الغذاء وإيجاد حلول مستدامة تحقق الأمن والاكتفاء الغذائي، ورفع الاستثمار في قطاع الأغذية.
وأوضح أن الإقبال الكبير على المشاركة في المعرض هذا العام يعكس إدراك الشركات البحرينية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات بأهمية الاستفادة من الفرص النوعية التي يقدمها المعرض للجهات العارضة، بما في ذلك فرصة عرض منتجاتها وخدماتها وابتكاراتها بجانب أكثر من 5000 شركة عارضة من 120 دولة، واستعراض آفاق أعمالها واستراتيجيات النمو وفرص الاستثمار داخل القطاع على الموزعين والموردين وتجار الجملة وتجار التجزئة وقطاعات الضيافة والمطاعم، بما يتيح لها استكشاف الفرص التجارية الواعدة في الأسواق العالمية.
وعلى صعيدٍ ذي صلة، أشار الحجيري إلى أنه من المتوقع أن يسجّل الجناح البحريني هذا العام حضوراً قوياً ولافتاً بمشاركة مجموعة من شركات الأطعمة والعلامات التجارية البحرينية المرموقة العاملة في المجال، بما فيها شركة أوال للألبان، وشركة «ديكو البحرين»، وشركة كازروني وإخوانه، لافتاً إلى أن «الجناح الدولي للأعمال» الذي ستنظمه «وورك سمارت» خلال المعرض سيشهد أيضاً حضوراً عالمياً من شركات الأطعمة والمشروبات، بما فيها شركة الخير من المملكة العربية السعودية، وشركة زمزم الاخوان للتجارة من المملكة الأردنية الهاشمية، وشركة إيكو كولتورا من جمهورية روسيا.
ودعا الحجيري جميع الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها إلى المسارعة بالتسجيل، مؤكداً أن المشاركة في المعرض ستتيح للشركات البحرينية فرص إبرام اتفاقيات وشراكات مثمرة، وتوسيع نطاق توزيعها وتواجدها على المستوى الدولي، وتعزيز فرص نموّها وتوسعها في المنطقة، بما يرسخ مكانة المملكة كمركز عالمي بارز في مجال الأغذية والمشروبات.
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