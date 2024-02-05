انطلاق أعمال الجناح البحريني في ((جلفود)) 19 فبراير الجاري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تصريح‭ ‬أحمد‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬الحجيري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‮»‬،‭ ‬أكد‭ ‬خلاله‭ ‬على‭ ‬‮

‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الجناح‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬‮«‬جلفود‮»‬،‭ ‬المعرض‭ ‬الأضخم‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬ودفع‭ ‬صادراتها‭ ‬إلى‭ ‬الساحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وإحاطتها‭ ‬بالتطورات‭ ‬والممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تحسين‭ ‬إنتاج‭ ‬الغذاء،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الحيوية،‭ ‬والزراعة‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتحسين‭ ‬عمليات‭ ‬التصنيع‭ ‬والتوزيع‭ ‬والتخزين،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬الغذاء‭ ‬وإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬مستدامة‭ ‬تحقق‭ ‬الأمن‭ ‬والاكتفاء‭ ‬الغذائي،‭ ‬ورفع‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الإقبال‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يعكس‭ ‬إدراك‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬بأهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المعرض‭ ‬للجهات‭ ‬العارضة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬فرصة‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخدماتها‭ ‬وابتكاراتها‭ ‬بجانب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬شركة‭ ‬عارضة‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة،‭ ‬واستعراض‭ ‬آفاق‭ ‬أعمالها‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬النمو‭ ‬وفرص‭ ‬الاستثمار‭ ‬داخل‭ ‬القطاع‭ ‬على‭ ‬الموزعين‭ ‬والموردين‭ ‬وتجار‭ ‬الجملة‭ ‬وتجار‭ ‬التجزئة‭ ‬وقطاعات‭ ‬الضيافة‭ ‬والمطاعم،‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬التجارية‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيدٍ‭ ‬ذي‭ ‬صلة،‭ ‬أشار‭ ‬الحجيري‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسجّل‭ ‬الجناح‭ ‬البحريني‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حضوراً‭ ‬قوياً‭ ‬ولافتاً‭ ‬بمشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬المرموقة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شركة‭ ‬أوال‭ ‬للألبان،‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬ديكو‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬كازروني‭ ‬وإخوانه،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬الدولي‭ ‬للأعمال‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ستنظمه‭ ‬‮«‬وورك‭ ‬سمارت‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬سيشهد‭ ‬أيضاً‭ ‬حضوراً‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬شركة‭ ‬الخير‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وشركة‭ ‬زمزم‭ ‬الاخوان‭ ‬للتجارة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية،‭ ‬وشركة‭ ‬إيكو‭ ‬كولتورا‭ ‬من‭ ‬جمهورية‭ ‬روسيا‭.‬

ودعا‭ ‬الحجيري‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭ ‬والتي‭ ‬تتخذ‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقراً‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬المسارعة‭ ‬بالتسجيل،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬ستتيح‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬فرص‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاقيات‭ ‬وشراكات‭ ‬مثمرة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬توزيعها‭ ‬وتواجدها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬نموّها‭ ‬وتوسعها‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬يرسخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬عالمي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأغذية‭ ‬والمشروبات‭.‬