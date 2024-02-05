122 شكوى ضد المؤسسات المصرفية وشركات التأمين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) «مبالغ متنازع عليها» أكثـر الشكاوى التي تلقاها «المصرف المركزي» في الربع الأخير من 2023
كتبت: ياسمين العقيدات
تلقت وحدة حماية المستهلك بمصرف البحرين المركزي 122 شكوى من العملاء على المؤسسات المصرفية والبنوك وشركات التأمين توزعت على ثلاثة الأشهر الأخيرة لعام 2023م.
وأظهر تقرير شكاوى العملاء لشهر أكتوبر إلى ديسمبر 2023م الصادر عن مصرف البحرين المركزي أن مجموع الشكاوى التي تلقتها وحدة حماية المستهلك بالمصرف خلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2023م بلغ 122 شكوى، منها 36 شكوى في أكتوبر، و48 شكوى في نوفمبر، و38 شكوى في ديسمبر.
وتوزعت الشكاوى المتسلمة بحسب تصنيفات متعلقة بطبيعتها ما بين 31 شكوى بخصوص المبالغ المتنازع عليها، 18 شكوى عن القروض، 16 شكوى عن التأخير في التنفيذ، 12 شكوى منازعات تأمين السيارات، 8 شكاوى على التأخر في الرد على شكوى العملاء، 5 شكاوى على رفض مطالبة التأمين، 5 شكاوى على بطاقة الائتمان، 27 شكوى أخرى.
وعن تفاصيل التصنيفات المتعلقة بطبيعة الشكاوى فقد جاءت كالتالي: طبيعة شكاوى المبالغ المتنازع عليها في عمليات الاحتيال، استرداد المبلغ المخصوم، التسوية النقدية لإصلاح السيارة، استرداد قسط تأمين السيارة المستحق، تحويل دولي لم يتسلمه المستفيد، طلب رسمي من العميل لاسترداد المبلغ والتأخير في تسوية المدفوعات من قبل مزود الدفع.
وفيما يخص القروض توزعت طبيعة الشكاوى في تسوية رصيد القرض المستحق، دفع الورثة لمبلغ القرض المستحق المتعلق بأحد أفراد الأسرة المتوفين، وخلاف العميل على نسبة خدمة الدين DSR على القرض، مشاكل في القرض المشترك، خلاف العميل ضامن القرض، طلب مستندات القرض وإعادة جدولة القرض.
وعن التأخير في التنفيذ، تتضمن طبيعة هذه الشكاوى في التأخير في تنفيذ مطالبات التأمين على السيارات، تحديث سجل تقرير البنفت التحويل في التغطية التأمينية إلى شخص آخر، تزويد العميل شهادة براءة ذمة والمديونية، تنفيذ إجراءات القرض العقاري، تنفيذ استرداد
طلب
الأموال.
أما بخصوص منازعات تأمين السيارات، تتمثل هذه الشكاوى في الخلافات بمطالبات التأمين على السيارات بين شركة التأمين والعميل فيما يتعلق بإصلاح السيارة، الخلاف على شروط وأحكام وثيقة التأمين ومبلغ الخسارة
الكلية
للسيارة.
وفيما يتعلق بالتأخير في الرد على شكاوى العملاء، تتضمن طبيعة هذه الشكاوى في تأخير المرخص له في الرد على شكوى العملاء خلال الإطار الزمني الموضح في الدليل الإرشادي مصرف البحرين
المركزي
9- BC .
وعن رفض مطالبات التأمين، تتضمن طبيعة هذه الشكاوى رفض شركات التأمين بمطالبات التأمين الخاصة بالعميل والتي تشمل مطالبات تأمين السيارات، مطالبات التأمين الطبي ومطالبات
تأمين
السفر.
وفيما يخص مشاكل بطاقة الائتمان، تتضمن طبيعة هذه الشكاوى في إلغاء / إغلاق البطاقة، تسلم العميل خطاب براءة ذمة، عدم موافقة العميل على احتساب الرصيد المستحق، إعادة إصدار بطاقة جديدة وتسوية المبالغ
المستحقة.
وبموضوع شكاوى أخرى، تتعلق هذه الشكاوى في طلب العميل إغلاق الحساب، التأخير في فتح الحساب، تحديث تقرير البنفت للعميل، إلغاء العميل لطلب استرجاع أمواله، الخلاف على فوائد بطاقة الائتمان، مشاكل الوديعة الثابتة، عدم الرد على استفسار العميل بشأن التحويل الذي تم، مشاكل الاستثمار، مبلغ السحب على المكشوف، الرفض الجزئي لمطالبة تأمين السفر، طلب تفاصيل كشف الحساب البنكي، استرجاع شيك قديم، مشاكل تقنية، مشاكل التحويل، حظر الحساب، الاختلافات في رصيد حساب العميل، وتلقي العميل رسائل مستمرة من البنك
لغرض
التسويق.
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