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122 شكوى ضد المؤسسات المصرفية وشركات التأمين

2/5/2024 7:07:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) «مبالغ متنازع عليها» أكثـر الشكاوى التي تلقاها «المصرف المركزي» في الربع الأخير من 2023

كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬


تلقت‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬122‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والبنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التأمين‭ ‬توزعت‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬لعام‭ ‬2023م‭.‬

وأظهر‭ ‬تقرير‭ ‬شكاوى‭ ‬العملاء‭ ‬لشهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬مجموع‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬وحدة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بالمصرف‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023م‭ ‬بلغ‭ ‬122‭ ‬شكوى،‭ ‬منها‭ ‬36‭ ‬شكوى‭ ‬في‭ ‬أكتوبر،‭ ‬و48‭ ‬شكوى‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬و38‭ ‬شكوى‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭.‬

وتوزعت‭ ‬الشكاوى‭ ‬المتسلمة‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيفات‭ ‬متعلقة‭ ‬بطبيعتها‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬31‭ ‬شكوى‭ ‬بخصوص‭ ‬المبالغ‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها،‭ ‬18‭ ‬شكوى‭ ‬عن‭ ‬القروض،‭ ‬16‭ ‬شكوى‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬12‭ ‬شكوى‭ ‬منازعات‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات،‭ ‬8‭ ‬شكاوى‭ ‬على‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬العملاء،‭ ‬5‭ ‬شكاوى‭ ‬على‭ ‬رفض‭ ‬مطالبة‭ ‬التأمين،‭ ‬5‭ ‬شكاوى‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الائتمان،‭ ‬27‭ ‬شكوى‭ ‬أخرى‭.‬

وعن‭ ‬تفاصيل‭ ‬التصنيفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بطبيعة‭ ‬الشكاوى‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬كالتالي‭: ‬طبيعة‭ ‬شكاوى‭ ‬المبالغ‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال،‭ ‬استرداد‭ ‬المبلغ‭ ‬المخصوم،‭ ‬التسوية‭ ‬النقدية‭ ‬لإصلاح‭ ‬السيارة،‭ ‬استرداد‭ ‬قسط‭ ‬تأمين‭ ‬السيارة‭ ‬المستحق،‭ ‬تحويل‭ ‬دولي‭ ‬لم‭ ‬يتسلمه‭ ‬المستفيد،‭ ‬طلب‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬العميل‭ ‬لاسترداد‭ ‬المبلغ‭ ‬والتأخير‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬المدفوعات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مزود‭ ‬الدفع‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬القروض‭ ‬توزعت‭ ‬طبيعة‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬رصيد‭ ‬القرض‭ ‬المستحق،‭ ‬دفع‭ ‬الورثة‭ ‬لمبلغ‭ ‬القرض‭ ‬المستحق‭ ‬المتعلق‭ ‬بأحد‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬المتوفين،‭ ‬وخلاف‭ ‬العميل‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬خدمة‭ ‬الدين‭ ‬ DSR ‭ ‬على‭ ‬القرض،‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬القرض‭ ‬المشترك،‭ ‬خلاف‭ ‬العميل‭ ‬ضامن‭ ‬القرض،‭ ‬طلب‭ ‬مستندات‭ ‬القرض‭ ‬وإعادة‭ ‬جدولة‭ ‬القرض‭.‬

وعن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬التنفيذ،‭ ‬تتضمن‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬مطالبات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات،‭ ‬تحديث‭ ‬سجل‭ ‬تقرير‭ ‬البنفت‭ ‬التحويل‭ ‬في‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬آخر،‭ ‬تزويد‭ ‬العميل‭ ‬شهادة‭ ‬براءة‭ ‬ذمة‭ ‬والمديونية،‭ ‬تنفيذ‭ ‬إجراءات‭ ‬القرض‭ ‬العقاري،‭ ‬تنفيذ‭ ‬استرداد‮
‬طلب
الأموال‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬منازعات‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات،‭ ‬تتمثل‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬الخلافات‭ ‬بمطالبات‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬السيارات‭ ‬بين‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬والعميل‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بإصلاح‭ ‬السيارة،‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬وأحكام‭ ‬وثيقة‭ ‬التأمين‭ ‬ومبلغ‭ ‬الخسارة
الكلية
للسيارة‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتأخير‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬شكاوى‭ ‬العملاء،‭ ‬تتضمن‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬المرخص‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬العملاء‭ ‬خلال‭ ‬الإطار‭ ‬الزمني‭ ‬الموضح‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬الإرشادي‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين
المركزي‮
‬9‭-‬ BC ‭.‬

وعن‭ ‬رفض‭ ‬مطالبات‭ ‬التأمين،‭ ‬تتضمن‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬رفض‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬بمطالبات‭ ‬التأمين‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعميل‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬مطالبات‭ ‬تأمين‭ ‬السيارات،‭ ‬مطالبات‭ ‬التأمين‭ ‬الطبي‭ ‬ومطالبات
تأمين
السفر‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬مشاكل‭ ‬بطاقة‭ ‬الائتمان،‭ ‬تتضمن‭ ‬طبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ / ‬إغلاق‭ ‬البطاقة،‭ ‬تسلم‭ ‬العميل‭ ‬خطاب‭ ‬براءة‭ ‬ذمة،‭ ‬عدم‭ ‬موافقة‭ ‬العميل‭ ‬على‭ ‬احتساب‭ ‬الرصيد‭ ‬المستحق،‭ ‬إعادة‭ ‬إصدار‭ ‬بطاقة‭ ‬جديدة‭ ‬وتسوية‭ ‬المبالغ‮
‬المستحقة‭.‬

وبموضوع‭ ‬شكاوى‭ ‬أخرى،‭ ‬تتعلق‭ ‬هذه‭ ‬الشكاوى‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬العميل‭ ‬إغلاق‭ ‬الحساب،‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬الحساب،‭ ‬تحديث‭ ‬تقرير‭ ‬البنفت‭ ‬للعميل،‭ ‬إلغاء‭ ‬العميل‭ ‬لطلب‭ ‬استرجاع‭ ‬أمواله،‭ ‬الخلاف‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬بطاقة‭ ‬الائتمان،‭ ‬مشاكل‭ ‬الوديعة‭ ‬الثابتة،‭ ‬عدم‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬استفسار‭ ‬العميل‭ ‬بشأن‭ ‬التحويل‭ ‬الذي‭ ‬تم،‭ ‬مشاكل‭ ‬الاستثمار،‭ ‬مبلغ‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬المكشوف،‭ ‬الرفض‭ ‬الجزئي‭ ‬لمطالبة‭ ‬تأمين‭ ‬السفر،‭ ‬طلب‭ ‬تفاصيل‭ ‬كشف‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي،‭ ‬استرجاع‭ ‬شيك‭ ‬قديم،‭ ‬مشاكل‭ ‬تقنية،‭ ‬مشاكل‭ ‬التحويل،‭ ‬حظر‭ ‬الحساب،‭ ‬الاختلافات‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬حساب‭ ‬العميل،‭ ‬وتلقي‭ ‬العميل‭ ‬رسائل‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬البنك
لغرض
التسويق‭. ‬

MENAFN05022024000055011008ID1107813105

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