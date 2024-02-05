تمكين يدعم زيادة أجور أكثر من ٣٥٠ بحرينيا بنسبة 20% في فخرو للمطاعم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسوف‭ ‬تقدم‭ ‬تمكين‭ ‬الدعم‭ ‬لزيادة‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬حيث‭ ‬سيغطي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬الزيادة‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبتها‭ ‬20 % ‭ ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬الحالي‭ ‬لكافة‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭ ‬وبحسب‭ ‬آلية‭ ‬الدعم‭ ‬المحدثة‭ ‬للبرنامج،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تطورهم‭ ‬الوظيفي‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬استكمالاً‭ ‬للشراكة‭ ‬السابقة‭ ‬بين‭ ‬تمكين‭ ‬وفخرو‭ ‬للمطاعم‭ ‬حيث‭ ‬استفادت‭ ‬الشركة‭ ‬مسبقاً‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬الوطني‭ ‬للتوظيف‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قالت‭ ‬مها‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬مفيز‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭): ‬ “ تحرص‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدمًا‭ ‬في‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬واعد‭ ‬لها‭ ‬يلتقي‭ ‬فيه‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬بالأثر‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬ولذا‭ ‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الشراكات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الطاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقدم‭ ‬الفرص‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭. ‬ونحن‭ ‬نعتز‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬عبر‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فخرو‭ ‬للمطاعم‭ ‬إذ‭ ‬دعمنا‭ ‬زيادة‭ ‬أجور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬موظف‭ ‬بحريني‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬ويسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نشهد‭ ‬استمرار‭ ‬نجاحهم‭ ‬وتطورهم‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إطلاقة‭ ‬مؤخرا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬عادل‭ ‬عبدالله‭ ‬فخرو،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬فخرو‭ ‬للمطاعم‭: ‬ “ كشركة‭ ‬بحرينية‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المأكولات‭ ‬والمشروبات،‭ ‬نعتز‭ ‬بتكريمنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيقنا‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ونشكر‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬المستمر‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لدعم‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لمساهمتنا‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬وتأكيداً‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬مسارات‭ ‬مهنية‭ ‬واعدة‭ ‬لموظفينا‭ ‬البحرينيين‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬جاسر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لماكدونالدز‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬نعتز‭ ‬بما‭ ‬حققناه‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬مهنية‭ ‬متطورة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬عليه‭ ‬الجوائز‭ ‬والشهادات‭ ‬التي‭ ‬حصلنا‭ ‬عليها،‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتميز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬ودعم‭ ‬عمل‭ ‬المرأة‭. ‬كما‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الموظفين‭ ‬ساعات‭ ‬عمل‭ ‬مرنة‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬العمل‭ ‬معنا‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬فيما‭ ‬يواصلون‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬الأثر‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬به‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬على‭ ‬موظفينا‭ ‬وتطورهم‭ ‬المهني‭.‬‮»‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬خدمات‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تقديم‭ ‬المفاهيم‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتبني‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المطابخ‭ ‬السحابية،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬فرص‭ ‬واعدة‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬نتيجة‭ ‬لتغير‭ ‬سلوكيات‭ ‬المستهلكين‭ ‬وتوجههم‭ ‬نحو‭ ‬الطلبات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وتطبيقات‭ ‬التوصيل‭ ‬حيث‭ ‬يتوقع‭ ‬نمو‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬بين‭ ‬الأعوام‭ ‬2024‭ ‬و2029‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تقدير‭ ‬حجم‭ ‬سوق‭ ‬خدمات‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بحوالي‭ ‬0‭.‬95‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬

هذا‭ ‬وتتماشى‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬أولويات‭ ‬تمكين‭ ‬الإستراتيجية‭ ‬للعام‭ ‬2024‭ ‬المرتكزة‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬محاور‭ ‬رئيسيّة،‭ ‬وهي‭ ‬رفع‭ ‬وتيرة‭ ‬إدماج‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للتوظيف،‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬للداخلين‭ ‬الجدد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التطوّر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للبحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬ورفع‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتوظيف‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأثر‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والنمو‭ ‬المستدام‭.‬





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