سقوط الأسطورة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬وقد‭ ‬مثّل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الايراني‭ ‬واليابان‭ (‬ابو‭ ‬الاشواط‭) ‬حتى‭ ‬الآن؛‭ ‬باعتباره‭ ‬أفضل‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭ ‬وأقواها؛‭ ‬وفنيّا‭ ‬كانت‭ ‬الغلبة‭ ‬فيه‭ ‬للإيرانيين‭ ‬الذين‭ ‬استشعروا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬المرشح‭ ‬القوي،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يفعله‭ ‬الّا‭ (‬قوي‭) ‬مثله،‭ ‬فقدم‭ ‬درسا‭ ‬فريدا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ (‬قلب‭ ‬الصورة‭)‬،‭ ‬بذات‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬بها‭ ‬الشوط،‭ ‬وتغلّب‭ ‬عليه‭. ‬وليريح‭ ‬منه‭ ‬العباد‭ ‬والبلاد‭!‬





} ‭ ‬و‭(‬ابو‭ ‬الاشواط‭) ‬وهو‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني؛‭ ‬كانت‭ ‬القراءة‭ ‬الصحيحة‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬أمور‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬وأليس‭ ‬ان‭ ‬الكل‭ ‬يردد‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬هو‭ (‬للمدربين‭)‬،‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬مستغربا‭ ‬ذلك‭ ‬التفوق‭ ‬الايراني‭ ‬وصحوة‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الياباني‭ ‬سيعيد‭ ‬ادارة‭ (‬فيديو‭) ‬الشوط،‭ ‬ليقرأ‭ ‬كيف‭ ‬حصل‭ ‬هذا‭ ‬التحول؛‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬الّا‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ (‬الكبار‭)‬،‭ ‬وهم‭ ‬حقيقة‭ ‬من‭ ‬يلعبون‭ ‬للحصاد‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ (‬ندر‭)!‬





} ‭ ‬وبرأيي‭ ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬ندخل‭ ‬الدور‭ (‬نصف‭ ‬النهائي‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬اللعبة‭ ‬هي‭ (‬للكبار‭)‬؛‭ ‬فقط‭ ‬وفقط،‭ ‬وربما‭ ‬الفريقان‭ ‬الكوري‭ ‬والايراني‭ ‬لن‭ ‬يقبلا‭ ‬اي‭ (‬مفاجآت‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬رأيي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العاطفة‭ ‬التي‭ ‬تجعلنا‭ ‬نميل‭ ‬إلى‭ ‬الفريقين‭ ‬العربيين‭ (‬القطري‭ ‬والأردني‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أماكن‭ ‬للأمنيات‭ ‬ولا‭ ‬استمرارية‭ ‬المفاجآت،‭ ‬ودور‭ (‬الأربعة‭) ‬سيتطلب‭ ‬من‭ (‬العنابي‭) ‬و‭(‬النشامى‭) ‬ان‭ ‬يقاتلا،‭ ‬ولا‭ ‬يكتفيان‭ ‬بالحظ‭.‬





} ‭ ‬والترشيحات‭ ‬حاليا‭ ‬تميل‭ ‬نحو‭ ‬الكبيران‭ (‬كوريا‭ ‬ج‭ ‬وإيران‭) ‬لبلوغ‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يتجاوزا‭ (‬الاردن‭ ‬وقطر‭)‬،‭ ‬وهما‭ ‬يعيشان‭ ‬حماسة‭ ‬غير‭ ‬عادية،‭ ‬بوصولهما‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬باللعب‭ ‬مع‭ (‬الكبار‭)‬؛‭ ‬ومن‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬ان‭ ‬يحافظ‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭) ‬على‭ ‬لقبه،‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬تتواصل‭ ‬مغامرات‭ (‬النشامى‭)‬،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حبلى‭ ‬بالمفاجات،‭ ‬التي‭ ‬استبعد‭ ‬حدوثها،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الكبار‭ (‬التهموا‭) ‬بعضهم‭.‬





} ‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬حال‭ ‬مباريات‭ ‬الادوار‭ (‬الاقصائية‭) ‬حملت‭ ‬مستويات‭ ‬متباينة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القوة‭ ‬وأساليب‭ ‬اللعب،‭ ‬وان‭ ‬منتخبا‭ (‬الأردن‭ ‬وطاجيكستان‭) ‬سجلا‭ ‬حضورا‭ ‬لافتا‭ ‬واللعب‭ ‬بين‭ (‬الكبار‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يدلل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬التخطيط‭ ‬الجيد‭ ‬يقود‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬الى‭ ‬تأكيد‭ ‬حضورها‭ ‬فالطاجيك‭ ‬كمنتخب‭ ‬في‭ ‬اغلبه‭ ‬نواة‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬اولمبي،‭ ‬وكذلك‭ ‬حال‭ (‬الأوزبك‭) ‬الذين‭ ‬ودّعوا‭ ‬لنقص‭ ‬خبرة‭ ‬الفئة‭ ‬الشابة‭.‬