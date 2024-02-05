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سقوط الأسطورة

2/5/2024 3:22:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬مثلما‭ ‬أسقط‭ ‬العراق‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف؛‭ ‬جاء‭ ‬جاره‭ ‬إيران‭ ‬ليسقطه‭ ‬بذات‭ ‬النتيجة؛‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الدور‭ (‬ربع‭ ‬النهائي‭)‬،‭ ‬لتنتهي‭ ‬اسطورة‭ (‬الساموراي‭) ‬المفزعة‭ ‬للاسيويين‭ ‬لفترة‭ ‬غير‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المرشح‭ (‬الأوحد‭) ‬سقط،‭ ‬بعدما‭ ‬استجمع‭ (‬الأسد‭) ‬الايراني‭ ‬قواه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ (‬الأقوى‭ ‬والأجمل‭) ‬لمباراتهما؛‭ ‬لأنه‭ ‬أصلا‭ ‬جاء‭ ‬للقب‭.‬


} ‭ ‬وقد‭ ‬مثّل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الايراني‭ ‬واليابان‭ (‬ابو‭ ‬الاشواط‭) ‬حتى‭ ‬الآن؛‭ ‬باعتباره‭ ‬أفضل‭ ‬أشواط‭ ‬البطولة‭ ‬وأقواها؛‭ ‬وفنيّا‭ ‬كانت‭ ‬الغلبة‭ ‬فيه‭ ‬للإيرانيين‭ ‬الذين‭ ‬استشعروا‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬هزيمة‭ ‬هذا‭ ‬المرشح‭ ‬القوي،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يفعله‭ ‬الّا‭ (‬قوي‭) ‬مثله،‭ ‬فقدم‭ ‬درسا‭ ‬فريدا‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ (‬قلب‭ ‬الصورة‭)‬،‭ ‬بذات‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬بها‭ ‬الشوط،‭ ‬وتغلّب‭ ‬عليه‭. ‬وليريح‭ ‬منه‭ ‬العباد‭ ‬والبلاد‭!‬


} ‭ ‬و‭(‬ابو‭ ‬الاشواط‭) ‬وهو‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني؛‭ ‬كانت‭ ‬القراءة‭ ‬الصحيحة‭ ‬لما‭ ‬كانت‭ ‬عليه‭ ‬أمور‭ ‬الشوط‭ ‬الاول،‭ ‬وأليس‭ ‬ان‭ ‬الكل‭ ‬يردد‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬الشوط‭ ‬هو‭ (‬للمدربين‭)‬،‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬مستغربا‭ ‬ذلك‭ ‬التفوق‭ ‬الايراني‭ ‬وصحوة‭ ‬لاعبيه،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الياباني‭ ‬سيعيد‭ ‬ادارة‭ (‬فيديو‭) ‬الشوط،‭ ‬ليقرأ‭ ‬كيف‭ ‬حصل‭ ‬هذا‭ ‬التحول؛‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يحدث‭ ‬الّا‭ ‬حين‭ ‬يلتقي‭ (‬الكبار‭)‬،‭ ‬وهم‭ ‬حقيقة‭ ‬من‭ ‬يلعبون‭ ‬للحصاد‭ ‬إلا‭ ‬ما‭ (‬ندر‭)!‬


} ‭ ‬وبرأيي‭ ‬وقبل‭ ‬ان‭ ‬ندخل‭ ‬الدور‭ (‬نصف‭ ‬النهائي‭)‬،‭ ‬فإن‭ ‬اللعبة‭ ‬هي‭ (‬للكبار‭)‬؛‭ ‬فقط‭ ‬وفقط،‭ ‬وربما‭ ‬الفريقان‭ ‬الكوري‭ ‬والايراني‭ ‬لن‭ ‬يقبلا‭ ‬اي‭ (‬مفاجآت‭)‬،‭ ‬وهذا‭ ‬رأيي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬العاطفة‭ ‬التي‭ ‬تجعلنا‭ ‬نميل‭ ‬إلى‭ ‬الفريقين‭ ‬العربيين‭ (‬القطري‭ ‬والأردني‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬أماكن‭ ‬للأمنيات‭ ‬ولا‭ ‬استمرارية‭ ‬المفاجآت،‭ ‬ودور‭ (‬الأربعة‭) ‬سيتطلب‭ ‬من‭ (‬العنابي‭) ‬و‭(‬النشامى‭) ‬ان‭ ‬يقاتلا،‭ ‬ولا‭ ‬يكتفيان‭ ‬بالحظ‭.‬


} ‭ ‬والترشيحات‭ ‬حاليا‭ ‬تميل‭ ‬نحو‭ ‬الكبيران‭ (‬كوريا‭ ‬ج‭ ‬وإيران‭) ‬لبلوغ‭ ‬النهائي،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يتجاوزا‭ (‬الاردن‭ ‬وقطر‭)‬،‭ ‬وهما‭ ‬يعيشان‭ ‬حماسة‭ ‬غير‭ ‬عادية،‭ ‬بوصولهما‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬باللعب‭ ‬مع‭ (‬الكبار‭)‬؛‭ ‬ومن‭ ‬الصعوبة‭ ‬بمكان‭ ‬ان‭ ‬يحافظ‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭) ‬على‭ ‬لقبه،‭ ‬او‭ ‬ان‭ ‬تتواصل‭ ‬مغامرات‭ (‬النشامى‭)‬،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬حبلى‭ ‬بالمفاجات،‭ ‬التي‭ ‬استبعد‭ ‬حدوثها،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬الكبار‭ (‬التهموا‭) ‬بعضهم‭.‬


} ‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬حال‭ ‬مباريات‭ ‬الادوار‭ (‬الاقصائية‭) ‬حملت‭ ‬مستويات‭ ‬متباينة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القوة‭ ‬وأساليب‭ ‬اللعب،‭ ‬وان‭ ‬منتخبا‭ (‬الأردن‭ ‬وطاجيكستان‭) ‬سجلا‭ ‬حضورا‭ ‬لافتا‭ ‬واللعب‭ ‬بين‭ (‬الكبار‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يدلل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬التخطيط‭ ‬الجيد‭ ‬يقود‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفرق‭ ‬الى‭ ‬تأكيد‭ ‬حضورها‭ ‬فالطاجيك‭ ‬كمنتخب‭ ‬في‭ ‬اغلبه‭ ‬نواة‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬اولمبي،‭ ‬وكذلك‭ ‬حال‭ (‬الأوزبك‭) ‬الذين‭ ‬ودّعوا‭ ‬لنقص‭ ‬خبرة‭ ‬الفئة‭ ‬الشابة‭.‬

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