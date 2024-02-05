قوة دفاع البحرين.. الاستراتيجية والتنمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬تحتفل‭ ‬اليوم‭ ‬بالذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والخمسين‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬تستحق‭ ‬منا‭ ‬كل‭ ‬الإجلال‭ ‬والاحترام،‭ ‬ونقف‭ ‬أمامها‭ ‬بكل‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز،‭ ‬ونستمد‭ ‬من‭ ‬قوتها‭ ‬العزيمة‭ ‬والإصرار،‭ ‬ونتعلم‭ ‬من‭ ‬نهجها‭ ‬الانضباط‭ ‬والالتزام،‭ ‬ونستلهم‭ ‬من‭ ‬دروسها‭ ‬البطولة‭ ‬والشجاعة‭ ‬والإقدام‭.‬

بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية،‭ ‬نتشرف‭ ‬أن‭ ‬نرفع‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬وخالص‭ ‬التبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ونهنئ‭ ‬معالي‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

ذكرى‭ ‬تأسيس‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬تأكيد‭ ‬لقصة‭ ‬نجاح‭ ‬بحرينية،‭ ‬دائمة‭ ‬ومستمرة،‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتطورة،‭ ‬قادها‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله،‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬عام‭ ‬1968م،‭ ‬وتفضل‭ ‬جلالته‭ ‬بتوثيق‭ ‬المسيرة‭ ‬المضيئة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ (‬الضوء‭ ‬الأول‭)‬،‭ ‬ويستحق‭ ‬أن‭ ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬والجامعات،‭ ‬والمعاهد‭ ‬والكليات،‭ ‬لأنه‭ ‬يسجل‭ ‬رؤية‭ ‬حكيمة‭ ‬وملهمة‭ ‬لتاريخ‭ ‬وحاضر‭ ‬ومستقبل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كثيرة‭ ‬هي‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمهام،‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬والأعمال،‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬وتميز،‭ ‬ونود‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها،‭ ‬والمنظومة‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تشيدها،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الوطن،‭ ‬وحماية‭ ‬المنجزات‭ ‬والمقدرات،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬واستقرار‭ ‬الوطن،‭ ‬بجانب‭ ‬المساهمة‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية،‭ ‬والدول‭ ‬الصديقة‭ ‬والحليفة‭ ‬لحفظ‭ ‬أمن‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭.‬

كما‭ ‬يستوجب‭ ‬المقام‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬نشير‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحياة‭ ‬المواطن‭ ‬واحتياجاته،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬المساهمة‭ ‬البارزة‭ ‬عبر‭ ‬منظومة‭ ‬المستشفيات‭ ‬العسكرية،‭ ‬التي‭ ‬غدت‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الطبية‭ ‬والعلاجية‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬بجانب‭ ‬حرص‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني‭ ‬عبر‭ ‬إنجاز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬منسوبو‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭.‬

ولا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التطوع‭ ‬للمواطنين‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالقوة‭ ‬الاحتياطية،‭ ‬يمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬متطورة‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬العسكرية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مبدأ‭ ‬وقيم‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.. ‬وستظل‭ ‬الدماء‭ ‬الطاهرة‭ ‬الزكية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العزة‭ ‬والكرامة،‭ ‬صورة‭ ‬مشرقة‭ ‬وخالدة‭ ‬في‭ ‬ضمير‭ ‬ووجدان‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬على‭ ‬الدوام‭.. ‬فكل‭ ‬التحية‭ ‬والامتنان‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ورجالها‭ ‬البواسل‭ ‬الأبطال‭.‬