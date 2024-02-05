فصول مسرحية سمجة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

التطورات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬تؤكد‭ ‬هذا‭.‬

الذي‭ ‬حدث‭ ‬كما‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬جماعة‭ ‬أو‭ ‬مليشيا‭ ‬تابعة‭ ‬لإيران‭ ‬هاجمت‭ ‬قاعدة‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الأردنية‭ ‬السورية‭ ‬وقتلت‭ ‬وأصابت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الأمريكيين‭.‬

لنتأمل‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭.‬

أعلن‭ ‬المسئولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬سترد‭ ‬عل‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬وأن‭ ‬الرد‭ ‬سيكون‭ ‬حاسما‭ ‬رادعا‭. ‬وعقدت‭ ‬اجتماعات‭ ‬أمنية‭ ‬وعسكرية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬لبحث‭ ‬هذا‭ ‬الرد‭ ‬وكيف‭ ‬سيكون‭.‬

ترافق‭ ‬هذا‭ ‬مع‭ ‬تأكيدات‭ ‬أمريكية‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تقف‭ ‬مباشرة‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم،‭ ‬وبأن‭ ‬الطائرة‭ ‬المسيرة‭ ‬التي‭ ‬نفذت‭ ‬الهجوم‭ ‬طائرة‭ ‬إيرانية‭.‬

كان‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬تتصاعد‭ ‬الدعوات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬مباشرة،‭ ‬أي‭ ‬يجب‭ ‬استهداف‭ ‬إيران‭ ‬مباشرة،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنها‭ ‬هي‭ ‬المسئولة‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هذا‭ ‬لن‭ ‬ترتدع‭ ‬إيران‭ ‬ولن‭ ‬تتوقف‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬والمصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬المسئولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬أن‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬وأنه‭ ‬سيكون‭ ‬ردا‭ ‬عنيفا‭ ‬قد‭ ‬يستمر‭ ‬أياما،‭ ‬وعلى‭ ‬فترات‭ ‬متقطعة‭.‬

ثم‭ ‬وجهت‭ ‬أمريكا‭ ‬الضربات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‭. ‬بالطبع‭ ‬كانت‭ ‬المليشيات‭ ‬وقد‭ ‬تلقت‭ ‬تحذيرات‭ ‬مسبقة‭ ‬قد‭ ‬استعدت‭ ‬وهرب‭ ‬قادتها‭ ‬وجاءت‭ ‬الضربات‭ ‬محدودة‭ ‬التأثير‭ ‬جدا‭.‬

عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الساسة‭ ‬وأعضاء‭ ‬الكونجرس‭ ‬والكتاب‭ ‬والمعلقين‭ ‬العسكريين‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬أجمعوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭ ‬ضعيفة‭ ‬جدا‭ ‬ولا‭ ‬تأثير‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬المليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لإيران،‭ ‬وأنها‭ ‬مجرد‭ ‬هجمات‭ ‬‮«‬رمزية‮»‬‭ ‬تعكس‭ ‬تخاذلا‭ ‬أمريكيا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إيران‭ ‬واسترضاء‭ ‬لها‭.‬

ولأن‭ ‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬صحيح‭ ‬سارع‭ ‬مسئولان‭ ‬أمريكيان‭ ‬وقالا‭ ‬شيئا‭ ‬عجيبا‭. ‬قالا‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬تقريرا‭ ‬للمخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬قدر‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المليشيات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بشن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬القاعدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

طبعا‭ ‬هذا‭ ‬كلام‭ ‬مضحك‭ ‬مقصود‭ ‬به‭ ‬محاولة‭ ‬تبرير‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬أمريكا‭ ‬وتجنبها‭ ‬اتخاذ‭ ‬أي‭ ‬إجراء‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬مباشرة‭. ‬الكل‭ ‬يعلم،‭ ‬وأول‭ ‬من‭ ‬يعلم‭ ‬هي‭ ‬المخابرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬المليشيات‭ ‬والقوى‭ ‬العميلة‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬أو‭ ‬تقدم‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬ودون‭ ‬توجيه‭ ‬وتخطيط‭ ‬منها‭ ‬أصلا‭.‬

إذا‭ ‬تأملنا‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬فسوف‭ ‬ندرك‭ ‬أننا‭ ‬إزاء‭ ‬فصول‭ ‬مسرحية‭ ‬سمجة‭ ‬بطلاها‭ ‬إيران‭ ‬وأمريكا‭.‬

في‭ ‬الظاهر‭ ‬والعلن‭ ‬يتحدث‭ ‬المسئولون‭ ‬الأمريكيون‭ ‬عن‭ ‬التهديدات‭ ‬الجسيمة‭ ‬التي‭ ‬تمثلها‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬العميلة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية‭ ‬والوجود‭ ‬الأمريكي‭ ‬وعلى‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬وعن‭ ‬ضرورة‭ ‬ردعها‭ ‬ويهددون‭ ‬ويتوعدون‭.‬

وفي‭ ‬الظاهر‭ ‬والعلن‭ ‬يتحدث‭ ‬المسئولون‭ ‬الإيرانيون‭ ‬عن‭ ‬الخطر‭ ‬الأمريكي‭ ‬وعن‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬ضربات‭ ‬أو‭ ‬إجراءات‭ ‬تتخذها‭ ‬أمريكا‭ ‬سوف‭ ‬تقابل‭ ‬برد‭ ‬عنيف‭ ‬ويهددون‭ ‬بتصعيد‭ ‬وتفجير‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬الأمريكان‭ ‬صادقون‭ ‬ولا‭ ‬الإيرانيون‭ ‬صادقون‭.‬

في‭ ‬الخفاء‭ ‬هناك‭ ‬توافق‭ ‬إيراني‭ ‬أمريكي‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬وعدم‭ ‬التصعيد‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توافقات‭ ‬قد‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬إليها‭. ‬وهناك‭ ‬اتصالات‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لهذا‭ ‬الغرض‭ ‬عبر‭ ‬وسطاء‭ ‬ورسائل‭ ‬يتم‭ ‬تبادلها‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬تنحني‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬ثمن‭ ‬هذه‭ ‬المسرحية‭ ‬السمجة‭.‬

ما‭ ‬تفعله‭ ‬أمريكا‭ ‬عمليًّا‭ ‬هو‭ ‬ترسيخ‭ ‬أقدام‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربية‭ ‬وتمكينها‭ ‬أكثر،‭ ‬وتقوية‭ ‬القوى‭ ‬والمليشيات‭ ‬العميلة‭ ‬لإيران‭ ‬وتوحشها‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

أما‭ ‬مسألة‭ ‬ردع‭ ‬إيران‭ ‬فقد‭ ‬حذفتها‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬من‭ ‬قاموسها‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬نهائيا‭.‬