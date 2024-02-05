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49 عاما في محراب الكلمة

2/5/2024 3:22:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القراء‭ ‬الأعزاء‭:‬

اليوم‭ ‬هو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024،‭ ‬عمر‭ ‬جريدتكم‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أصبح‭ ‬49‭ ‬عامًا،‭ ‬أي‭ ‬أننا‭ ‬بعد‭ ‬سنة‭ ‬سنحتفل‭ ‬معا‭ ‬باليوبيل‭ ‬الذهبي‭ ‬للجريدة‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭.‬

إن‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬معناها‭ ‬الواقعي‭ ‬هي‭ ‬قراءةُ‭ ‬الآراء‭ ‬والأفكار‭ ‬والأحداث؛‭ ‬أي‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير،‭ ‬وفي‭ ‬القلب‭ ‬منها‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة،‭ ‬هي‭ ‬حق‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والمجتمعات‭.‬

لكن‭ ‬ماذا‭ ‬تعني‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة؟‭ ‬

حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬تعني‭ ‬أولا‭ ‬حق‭ ‬المعرفة؛‭ ‬أي‭ ‬حق‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭.‬

ثانيا‭ ‬حق‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬والموقف‭ ‬وعرض‭ ‬مختلف‭ ‬المواقف‭ ‬والآراء‭ ‬والرؤى‭ ‬إزاء‭ ‬كل‭ ‬القضايا،‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬التعددية‭ ‬السياسية‭ ‬والمجتمعية‭.‬

ثالثا‭ ‬المسؤولية‭ ‬الوطنية‭ ‬والالتزام‭ ‬الوطني‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬قيود‭ ‬آيديولوجية‭.‬

نتساءل‭ ‬لماذا‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة؟

والجواب‭ ‬أنها‭ ‬ضمانة‭ ‬للرُّشد‭ ‬في‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬وحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وتحقيق‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭.‬

اليوم‭ ‬أصبحت‭ ‬لحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬أهميةٌ‭ ‬حاسمةٌ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الماضي‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة؛‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬أن‭ ‬الأخطار‭ ‬والتحديات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬تواجهها‭ ‬الدول‭ ‬باتت‭ ‬أكثر‭ ‬جسامة‭ ‬وتعقيدًا‭ ‬من‭ ‬السابق‭.‬

ومن‭ ‬الخطر‭ ‬الشديد‭ ‬على‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬تنفرد‭ ‬جهة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬عدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬بتقرير‭ ‬المواقف‭ ‬والسياسات‭ ‬الداخلية‭ ‬والخارجية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭.‬

لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬مختلف‭ ‬الآراء‭ ‬والمواقف‭ ‬والرؤى،‭ ‬والصحافة‭ ‬هي‭ ‬الساحة‭ ‬الأساسية‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭.‬

الأمر‭ ‬الآخر،‭ ‬الخطر‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬أصبحت‭ ‬تمثله‭ ‬مواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬والسلام‭ ‬الاجتماعي؛‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬المواقع‭ ‬أًصبحت‭ ‬ساحة‭ ‬للأكاذيب‭ ‬والمعلومات‭ ‬المضللة،‭ ‬ويتم‭ ‬استخدامها‭ ‬كأدوات‭ ‬لاستهداف‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوى‭ ‬والدول‭ ‬المعادية‭.‬

صحيح‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬منحتنا‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬وسائل‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬حصر‭ ‬لها‭ ‬لتوفير‭ ‬المعلومات‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسنا،‭ ‬لكنها‭ ‬توفر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أرضية‭ ‬خصبة‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يبذرون‭ ‬التضليل‭ ‬في‭ ‬عقول‭ ‬المتلقين‭ ‬وخصوصا‭ ‬الأجيال‭ ‬الجديدة،‭ ‬وهذا‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬ضرورية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬إلى‭ ‬الصحافة‭ ‬المهنية‭ ‬الحرة‭ ‬والمستقلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬استمرار‭ ‬وجودها‭.‬

إذن‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬الحرة‭ ‬المسؤولة‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬حائط‭ ‬صد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬خطر‭ ‬مواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لحماية‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬باعتبارها‭ ‬منصات‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‭ ‬تتحرى‭ ‬الدقة‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تنشرها،‭ ‬وتلتزم‭ ‬بالقيم‭ ‬المهنية‭ ‬في‭ ‬تناولها‭ ‬مع‭ ‬احترام‭ ‬المعتقدات‭ ‬وعدم‭ ‬الإساءة‭ ‬للأشخاص،‭ ‬لأن‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يحكم‭ ‬أي‭ ‬صحفي‭ ‬هو‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة،‭ ‬بعكس‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬التي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬المتداول‭ ‬والتشهير‭ ‬أحيانا‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها‭ ‬خطها‭ ‬واضح‭ ‬وسياستها‭ ‬التحريرية‭ ‬واضحة،‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬البحرينية‭ ‬والقومية‭ ‬العربية‭.‬

دافعت‭ ‬عن‭ ‬الوطن‭ ‬بقوة‭ ‬وبصلابة‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬المواقف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تردد‭ ‬أو‭ ‬خوف‭ ‬في‭ ‬أحداث‭ ‬2011‭ ‬مثالا،‭ ‬كما‭ ‬دافعت‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬بنفس‭ ‬الروح‭ ‬والقوة‭ ‬خلال‭ ‬أحداث‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حاليا‭ ‬وهذا‭ ‬مثال‭ ‬آخر‭.‬

الجريدة‭ ‬تؤدي‭ ‬دورها‭ ‬بمهنية‭ ‬وبموضوعية‭ ‬والتزام‭ ‬وطني‭ ‬وعروبي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تجاوز‭ ‬أو‭ ‬تجريح‭ ‬وبأقصى‭ ‬درجات‭ ‬التحلي‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الوطنية‭.‬

أقول‭ ‬هذا‭ ‬وأنا‭ ‬وأثق‭ ‬أننا‭ ‬سنظل‭ ‬ملتزمين‭ ‬بهذا‭ ‬الدور؛‭ ‬لأننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بدور‭ ‬الصحافة‭ ‬المسؤولة‭ ‬ذات‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬لبلدنا‭ ‬العزيز‭. ‬لذلك‭ ‬ونحن‭ ‬نسير‭ ‬إلى‭ ‬عامنا‭ ‬الخمسين‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬التطوير‭ ‬بالقدر‭ ‬الذي‭ ‬تتيحه‭ ‬الظروف‭ ‬وبما‭ ‬يسمح‭ ‬لنا‭ ‬بالاتصال‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬قرائنا‭ ‬الأعزاء،‭ ‬وتقديم‭ ‬محتوى‭ ‬صحفي‭ ‬تحليلي‭ ‬ومحتوى‭ ‬رقمي‭ ‬متنوع‭.‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصور‭ ‬أمة‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحاضر‭ ‬بدون‭ ‬صحافة؛‭ ‬لأنها‭ ‬ضرورة‭ ‬من‭ ‬ضرورات‭ ‬البناء‭ ‬الصحيح‭ ‬لأي‭ ‬مجتمع‭ ‬وخصوصا‭ ‬التي‭ ‬تسير‭ ‬في‭ ‬درب‭ ‬التنمية،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬رأي‭ ‬قيّم‭ ‬له‭ ‬اعتباره‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والتطور‭ ‬المستمرة‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬المواطن‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬التنمية،‭ ‬فالرأي‭ ‬العام‭ ‬المستنير‭ ‬ضرورة‭ ‬ملحة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تلمس‭ ‬احتياجاته،‭ ‬ورصد‭ ‬متطلباته،‭ ‬وتحمِل‭ ‬الصحافة‭ ‬رسالة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬كإحدى‭ ‬أهم‭ ‬الوسائل‭ ‬الفعّالة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬نبض‭ ‬الشارع‭ ‬إلى‭ ‬صانع‭ ‬القرار،‭ ‬كما‭ ‬تؤدي‭ ‬دورًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬المجتمع‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الصحيحة‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬مؤهلا‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭.‬

على‭ ‬القراء‭ ‬الأعزاء‭ ‬أن‭ ‬يعلموا‭ ‬أن‭ ‬الصحافة‭ ‬شرقا‭ ‬وغربا‭ ‬تسبح‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬متلاطم؛‭ ‬إذ‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬توازن‭ ‬بين‭ ‬التزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع،‭ ‬وما‭ ‬تعانيه‭ ‬من‭ ‬قلة‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬تمكنها‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬صحف‭ ‬أُغلقت،‭ ‬وكم‭ ‬منها‭ ‬تترنح‭!‬

وهذا‭ ‬نراه‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الغربي؛‭ ‬بدليل‭ ‬أن‭ ‬ Daily ‭ ‬ Telegraph ‭ ‬الجريدة‭ ‬الراقية‭ ‬معروضة‭ ‬للبيع،‭ ‬وتمت‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذ‭ ‬صحيفة‭ ‬ Guardian ‎‏‭ ‬بتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬السخي‭ ‬للجريدة‭ ‬من‭ ‬قرائها‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬هي‭ ‬حرية‭ ‬مسؤولة‭ ‬مجتمعيًّا،‭ ‬وحرية‭ ‬الصحافة‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬المجتمع،‭ ‬إذا‭ ‬المجتمع‭ ‬يقبل‭ ‬النقد،‭ ‬فالصحافة‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تنتقد،‭ ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬المجتمع‭ ‬يرى‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬نقد‭ ‬الآخرين‭ ‬فقط‭ ‬فستفقد‭ ‬الصحافة‭ ‬مصداقيتها‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الحقائق‭.‬

كل‭ ‬هذه‭ ‬التحديات‭ ‬تتطلب‭ ‬نظرة‭ ‬بتمعن‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية؛‭ ‬أي‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والصحافة‭.‬

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