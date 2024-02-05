وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاما

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مكتب رئيس ناميبيا أن الرئيس حاجي جينجوب توفي في المستشفى في وقت مبكر أمس الأحد عن 82 عاما بعد أسابيع من تشخيص إصابته بالسرطان. ولم يذكر المنشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي سبب الوفاة، لكن في نهاية الشهر الماضي أعلن مكتب الرئيس أنه سيسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان بعد فحص طبي دوري.
وذكر مكتب الرئيس أنه توفي في مستشفى ليدي بوهامبا في ويندهوك حيث كان يعالج على أيدي فريقه الطبي. وأعلن جينجوب في 2014، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء، شفاءه من سرطان البروستاتا. وأصبح رئيسا للبلاد في العام التالي. ومن المقرر أن تعقد ناميبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام.
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