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وفاة رئيس ناميبيا حاجي جينجوب عن 82 عاما

2/5/2024 3:22:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬ناميبيا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬حاجي‭ ‬جينجوب‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬82‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بالسرطان‭. ‬ولم‭ ‬يذكر‭ ‬المنشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬سبب‭ ‬الوفاة،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬أنه‭ ‬سيسافر‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬للعلاج‭ ‬بعد‭ ‬تشخيص‭ ‬إصابته‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭ ‬بعد‭ ‬فحص‭ ‬طبي‭ ‬دوري‭. ‬

وذكر‭ ‬مكتب‭ ‬الرئيس‭ ‬أنه‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ليدي‭ ‬بوهامبا‭ ‬في‭ ‬ويندهوك‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعالج‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬فريقه‭ ‬الطبي‭. ‬وأعلن‭ ‬جينجوب‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬شفاءه‭ ‬من‭ ‬سرطان‭ ‬البروستاتا‭. ‬وأصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬التالي‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬ناميبيا‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬والبرلمانية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭.‬

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