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العثور على صاروخ من الحرب الباردة في مرآب منزل بولاية واشنطن

2/5/2024 3:22:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬صاروخ‭ ‬خامل‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬المستخدم‭ ‬لحمل‭ ‬رأس‭ ‬حربي‭ ‬نووي‭ ‬في‭ ‬مرآب‭ ‬منزل‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬المتوفين‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬واشنطن‭. ‬

واستجابت‭ ‬شرطة‭ ‬بالفيو‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬لبلاغ‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬صاروخ‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬مرآب‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬بولاية‭ ‬واشنطن‭. ‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬متحف‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬دايتون‭ ‬بولاية‭ ‬أوهايو‭ ‬اتصل‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬عرض‭ ‬للتبرع‭ ‬بالقطعة‭ ‬الأثرية،‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬أحد‭ ‬الجيران‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬شراؤها‭ ‬من‭ ‬بيع‭ ‬عقار‭. ‬

وقام‭ ‬أعضاء‭ ‬فرقة‭ ‬إبطال‭ ‬المفرقعات‭ ‬بفحص‭ ‬الجسم‭ ‬الصدئ‭ ‬ووجدوا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬دوغلاس‭ ‬أير‭-‬2‭ ‬جيني‭ (‬التسمية‭ ‬السابقة‭ ‬إم‭ ‬بي‭-‬1‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬صاروخ‭ ‬جو‭-‬جو‭ ‬غير‭ ‬موجه‭ ‬مصمم‭ ‬لحمل‭ ‬رأس‭ ‬حربي‭ ‬نووي‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬رأس‭ ‬حربي‭ ‬ملحق‭ ‬به‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬وقود‭ ‬صاروخي،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يعني‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬أن‭ ‬العنصر‭ ‬كان‭ ‬قطعة‭ ‬أثرية‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬أي‭ ‬خطر‭ ‬متفجر‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭: ‬‮«‬لأن‭ ‬القطعة‭ ‬الأثرية‭ ‬كانت‭ ‬خاملة‭ ‬ولم‭ ‬يطلب‭ ‬الجيش‭ ‬استعادتها،‭ ‬تركت‭ ‬الشرطة‭ ‬القطعة‭ ‬لدى‭ ‬الجار‭ ‬لترميمها‭ ‬لعرضها‭ ‬في‭ ‬متحف‮»‬‭.‬

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