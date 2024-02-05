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انطلاق مهرجان سابورو للثلوج بعد رفع كل قيود كورونا

2/5/2024 3:22:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلق‭ ‬مهرجان‭ ‬سابورو‭ ‬للثلوج‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬سابورو‭ ‬عاصمة‭ ‬هوكايدو‭ ‬باليايان،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬كل‭ ‬القيود‭ ‬المتعلقة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬خلال‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬النسخة‭ ‬الـ74‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ -‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬الفعاليات‭ ‬الشتوية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭- ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬بالمدينة‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬فبراير،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬كيودو‭ ‬اليابانية‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تضم‭ ‬المواقع‭ ‬نحو‭ ‬190‭ ‬تمثالا‭ ‬جليديا‭ ‬وثلجيا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تماثيل‭ ‬نحتها‭ ‬السكان‭ ‬المحليون‭. ‬

ويضم‭ ‬الموقع‭ ‬الرئيسي،‭ ‬متنزه‭ ‬أودوري‭ ‬الواقع‭ ‬بوسط‭ ‬المدينة،‭ ‬تمثالا‭ ‬ثلجيا‭ ‬بارتفاع‭ ‬12‭ ‬مترا‭ ‬لشخصيات‭ ‬من‭ ‬مسلسل‭ ‬الرسوم‭ ‬المتحركة‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬جولدن‭ ‬كوموي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬عرقية‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬أينو‭ ‬التي‭ ‬ترجع‭ ‬لشمال‭ ‬اليابان‭. ‬

وعادت‭ ‬أكشاك‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬عقب‭ ‬رفع‭ ‬قيود‭ ‬كوفيد19‭. ‬كان‭ ‬المهرجان‭ ‬يجذب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬شخص‭ ‬سنويا‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬التي‭ ‬أجبرت‭ ‬المنظمين‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬المهرجان‭ ‬افتراضيا‭ ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬وأقيم‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬ضيق‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

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