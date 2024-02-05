انطلاق مهرجان سابورو للثلوج بعد رفع كل قيود كورونا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) انطلق مهرجان سابورو للثلوج السنوي في سابورو عاصمة هوكايدو باليايان، أمس الأحد، بعد إلغاء كل القيود المتعلقة بفيروس كورونا للمرة الأولى خلال أربع سنوات.
ومن المقرر أن تقام النسخة الـ74 من المهرجان -وهو أحد أكبر الفعاليات الشتوية في البلاد- في ثلاثة مواقع بالمدينة حتى 11 فبراير، بحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية.
ومن المقرر أن تضم المواقع نحو 190 تمثالا جليديا وثلجيا بما في ذلك تماثيل نحتها السكان المحليون.
ويضم الموقع الرئيسي، متنزه أودوري الواقع بوسط المدينة، تمثالا ثلجيا بارتفاع 12 مترا لشخصيات من مسلسل الرسوم المتحركة الشهير «جولدن كوموي» الذي يجسد عرقية السكان الأصليين أينو التي ترجع لشمال اليابان.
وعادت أكشاك الطعام في الدورة الحالية عقب رفع قيود كوفيد19. كان المهرجان يجذب أكثر من مليوني شخص سنويا قبل جائحة كورونا، التي أجبرت المنظمين على جعل المهرجان افتراضيا في عامي 2021 و2022 وأقيم على نطاق ضيق العام الماضي.
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