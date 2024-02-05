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وزير التربية والتعليم يفتتح المدرسة الكندية - البحرين

2/5/2024 3:22:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭ - ‬محمد‭ ‬سرحان‮

نظمت‭ ‬المدرسة‭ ‬الكندية‭ ‬البحرين‭ ‬ (CSB) حفل‭ ‬افتتاحها‭ ‬الرسمي،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والسيد‭ ‬عبد‭ ‬الغفار‭ ‬الكوهجي‭ ‬مؤسس‭ ‬المدرسة،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الوزارة‭ ‬والمدرسة‭ ‬والضيوف‭ ‬والشخصيات‭ ‬البارزة‭.‬‮

وخلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬قام‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بإزاحة‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬لوحة‭ ‬افتتاح‭ ‬المدرسة،‭ ‬تلا‭ ‬ذلك‭ ‬جولة‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المدرسة‭ ‬ومرافقه‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬الصفوف‭ ‬الدراسية‭ ‬المبتكرة،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تقديم‭ ‬المنهج‭ ‬البريطاني‭ ‬الكولومبي‭ ‬ (BC) الذي‭ ‬يتميّز‭ ‬بتركيزه‭ ‬على‭ ‬الكفايات‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬والتفكير‭ ‬الناقد‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي‭. ‬واطلع‭ ‬سعادته‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬على‭ ‬ميدان‭ ‬الفروسية‭ ‬والملاعب‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تستوعب‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬البدنية‭.‬‮

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنّأ‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬وطاقمها‭ ‬التعليمي‭ ‬والإداري‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬لها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬المهم‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬بمجال‭ ‬التعليم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأسيس‭ ‬مؤسسات‭ ‬تربوية‭ ‬مميزة‭ ‬مساهمة‭ ‬في‭ ‬النهضة‭ ‬التعليمية،‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وفي‭ ‬ظلّ‭ ‬دعم‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬ومثنياً‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تبذله‭ ‬المدرسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬أفضل‭ ‬البرامج‭ ‬والمناهج‭ ‬وطرق‭ ‬التدريس،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬محفّزة‭ ‬على‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار‭ ‬والتميز‭.‬‮

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬الكندية،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬سعدنا‭ ‬بحضور‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬والضيوف‭ ‬الكرام‭ ‬لحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرسة،‭ ‬لنحتفل‭ ‬بتعزيز‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المعايير‭ ‬التعليمية‭ ‬العالمية‭ ‬وثقافتنا‭ ‬البحرينية‭ ‬العزيزة‭ ‬والقيم‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬‮

وخلال‭ ‬الحفل،‭ ‬ألقت‭ ‬السيدة‭ ‬مريم‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمدرسة‭ ‬كلمة‭ ‬عبّرت‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سرورها‭ ‬البالغ‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرسة‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬تعليمي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬والقيم‭ ‬الثقافية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تنشئة‭ ‬جيل‭ ‬يتحلى‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والقيم‭ ‬النبيلة،‭ ‬ويكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التغيير‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مقدّمة‭ ‬شكرها‭ ‬لجميع‭ ‬من‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التأسيس‭ ‬من‭ ‬معلمين‭ ‬وإداريين‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭ ‬وطلبة‭ ‬لتحويل‭ ‬حلم‭ ‬إنشاء‭ ‬المدرسة‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬ملموسة‭.‬‮

ثم‭ ‬ألقت‭ ‬السيدة‭ ‬سوزان‭ ‬بنيير‭ ‬ممثل‭ ‬المدارس‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬مقاطعة‭ ‬كولومبيا‭ ‬البريطانية‭ ‬كلمة‭ ‬أكدت‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬الكندية‭ ‬البحرين‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬مجرّد‭ ‬مؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬ولكنها‭ ‬ستكون‭ ‬مركز‭ ‬إشعاع‭ ‬وتقدّم‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وجسراً‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وكندا،‭ ‬وتأكيداً‭ ‬لعمق‭ ‬الروابط‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬وعلامة‭ ‬مميزة‭ ‬للمزج‭ ‬بين‭ ‬التميّز‭ ‬الثقافي‭ ‬والأكاديمي‭.‬‮

بعدها‭ ‬ألقت‭ ‬الطالبة‭ ‬البندري‭ ‬جناحي‭ ‬كلمة‭ ‬شكرت‭ ‬فيها،‭ ‬بالنيابة‭ ‬عن‭ ‬الطلبة،‭ ‬الحاضرين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمدرسة،‭ ‬وعلى‭ ‬جهودهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم،‭ ‬معبّرة‭ ‬عن‭ ‬فخر‭ ‬الطلبة‭ ‬بكونهم‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬المدرسة،‭ ‬ومشاركين‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬المستقبل‭ ‬للمملكة‭.‬‮

وضمّت‭ ‬فقرات‭ ‬الحفل‭ ‬عرضاً‭ ‬موسيقياً‭ ‬طلابياً،‭ ‬وفيديو‭ ‬يبين‭ ‬مراحل‭ ‬إنشاء‭ ‬المدرسة‭ ‬ومحتوياتها‭.‬

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