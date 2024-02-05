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براءة عشريني من مساعدة شقيقه للهرب من تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات

2/5/2024 3:22:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬شابا‭ ‬عشرينيا‭ ‬من‭ ‬مساعدة‭ ‬شقيقه‭ ‬وتهريبه‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬كونه‭ ‬مدانا‭ ‬بقضايا‭ ‬جنائية‭ ‬محكوم‭ ‬بالسجن‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ارتأت‭ ‬المحكمة‭ ‬عدم‭ ‬كفاية‭ ‬الأدلة‭ ‬على‭ ‬إعطاء‭ ‬المتهم‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬للخروج‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬واستغلال‭ ‬الأخير‭ ‬قوة‭ ‬الشبه‭ ‬والهرب،‭ ‬فيما‭ ‬عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬المتهم‭ ‬الهارب‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات‭. ‬

وكان‭ ‬المتهم‭ ‬الهارب‭ ‬قد‭ ‬صدر‭ ‬ضده‭ ‬حكما‭ ‬جنائيا‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وكفالة‭ ‬للاستئناف،‭ ‬حيث‭ ‬دفع‭ ‬مبلغ‭ ‬الكفالة‭ ‬وهرب‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬وصدر‭ ‬تعميم‭ ‬على‭ ‬المنافذ‭ ‬لضبطه‭ ‬حال‭ ‬محاولته‭ ‬الهرب‭ ‬خارج‭ ‬البلاد،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬سرق‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬شقيقه‭ ‬الأصغر‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬واستغل‭ ‬الشبه‭ ‬بينهما‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬وغادر‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬بجواز‭ ‬شقيقه‭.‬

وحين‭ ‬حاول‭ ‬الشقيق‭ ‬الأصغر‭ ‬استخراج‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الفاقد‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬وتبين‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬أن‭ ‬مقدم‭ ‬الطلب‭ ‬ثابت‭ ‬لدى‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬ليتم‭ ‬اكتشاف‭ ‬الواقعة‭ ‬ويحال‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬أسندت‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬مارس‭ ‬2019‭ ‬اشترك‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬بحسن‭ ‬نية‭ ‬في‭ ‬تزوير‭ ‬بيانات‭ ‬بتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬لإحدى‭ ‬المصالح‭ ‬الحكومية‭ ‬وهي‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬محاولا‭ ‬إدخال‭ ‬بيانات‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬بيانات‭ ‬صحيحة،‭ ‬وللمتهم‭ ‬الهارب‭ ‬تهمة‭ ‬استعمال‭ ‬المحرر‭ ‬الرسمي‭ ‬الخاص‭ ‬باسم‭ ‬شقيق‭ ‬وقدمه‭ ‬للموظف‭ ‬المختص‭ ‬بعلمه‭ ‬بذلك‭.‬

حيث‭ ‬تمسك‭ ‬المتهم‭ ‬الأصغر‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬علمه‭ ‬بسرقة‭ ‬شقيقه‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬ولم‭ ‬يوافق‭ ‬أو‭ ‬يقدم‭ ‬له‭ ‬مساعدة،‭ ‬فيما‭ ‬شهد‭ ‬الأب‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الهارب‭ ‬سرق‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬شقيقه‭ ‬الأصغر‭ ‬وغادر‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علم‭ ‬أحد‭.‬

حيث‭ ‬عاقبت‭ ‬المحكمة‭ ‬المتهم‭ ‬الهارب‭ ‬بالسجن‭ ‬5‭ ‬سنوات،‭ ‬وقضت‭ ‬ببراءة‭ ‬شقيقه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أشارت‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬مساعدته‭ ‬لشقيقه‭ ‬للهرب،‭ ‬أو‭ ‬أنه‭ ‬أمده‭ ‬بجواز‭ ‬السفر‭ ‬أو‭ ‬اشترك‭ ‬معه‭ ‬بطريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬اكتشف‭ ‬سرقة‭ ‬جواز‭ ‬سفره‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تال‭ ‬على‭ ‬سفر‭ ‬شقيقه‭ ‬وأن‭ ‬الأخير‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬جواز‭ ‬السفر‭ ‬خلسة،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحريات‭ ‬لم‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬المتهم‭ ‬للهارب‭ ‬وأن‭ ‬الأقوال‭ ‬جاءت‭ ‬مرسلة،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬معها‭ ‬دليل‭ ‬يساندها‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬الأب‭ ‬أقر‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الهارب‭ ‬سرق‭ ‬جواز‭ ‬السفر،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تتشكك‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬الاتهام‭ ‬وتقضي‭ ‬ببراءة‭ ‬المتهم‭ ‬مما‭ ‬نسب‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬اتهام‭.‬

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