تمشيط دورية شرطة بالجفير يضبط مروّج مخدرات عاقبته المحكمة بالسجن 10 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أثناء‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬شرطيّ‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عمله‭ ‬يقود‭ ‬دورية‭ ‬شرطة‭ ‬وبرفقته‭ ‬آخر‭ ‬بمنطقة‭ ‬الجفير‭ ‬لتمشيط‭ ‬المنطقة،‭ ‬شاهد‭ ‬سيارة‭ ‬متوفقة‭ ‬وبداخلها‭ ‬المتهم،‭ ‬حيث‭ ‬توجهت‭ ‬إليه‭ ‬الدورية‭ ‬وعرّفه‭ ‬الشرطي‭ ‬بهويته،‭ ‬وسأله‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬تواجده‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فتلعثم‭ ‬الأخير‭ ‬وظهر‭ ‬عليه‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الارتباك‭ ‬محاولا‭ ‬إلقاء‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬يده‭ ‬إلى‭ ‬الأرض‭ ‬أسفل‭ ‬السيارة،‭ ‬وقد‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬ميزان‭ ‬حساس‭ ‬وأقرّ‭ ‬بأنه‭ ‬كان‭ ‬يتعاطى‭.‬

إلا‭ ‬انه‭ ‬بتفتيش‭ ‬السيارة‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬جرام‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬المخدر‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الحبوب‭ ‬المخدرة،‭ ‬فتم‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬جرائم‭ ‬المخدرات،‭ ‬ودلّت‭ ‬التحريات‭ ‬عن‭ ‬المتهم‭ ‬والتحقيق‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬لترويج‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة،‭ ‬ويقوم‭ ‬بتوصيلها‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬الميت‭ ‬إلى‭ ‬آخرين‭ ‬بمقابل،‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬المحادثات‭ ‬الهاتفية‭ ‬في‭ ‬هاتفه‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بآخرين‭ ‬يقوم‭ ‬ببيعهم‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭.‬

أسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬2023‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬بقصد‭ ‬الاتجار‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬الحشيش،‭ ‬كما‭ ‬حاز‭ ‬وأحرز‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬الحشيش،‭ ‬حيث‭ ‬عاقبته‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬وغرمته‭ ‬المحكمة‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬دينار،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭.‬