تمشيط دورية شرطة بالجفير يضبط مروّج مخدرات عاقبته المحكمة بالسجن 10 سنوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قادت ملاحظة أمنية لشرطي أثناء تمشيط منطقة الجفير إلى ضبط مروج مخدرات، بعد رصد المتهم متوقفا بسيارته في إحدى الأراضي الفضاء ويبدو عليه الارتياب، حيث توجه إليه الشرطي لسؤاله عن سبب الانتظار، وحاول الأخير إخفاء شيء بيده، ليتبين أنه ميزان حساس كان معدّا لوزن مادة مخدرة قبل بيعها، حيث تم ضبطه وأحيل إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي عاقبته بالسجن مدة 10 سنوات وغرّمته المحكمة 5 آلاف دينار مع إبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء ما كان شرطيّ على واجب عمله يقود دورية شرطة وبرفقته آخر بمنطقة الجفير لتمشيط المنطقة، شاهد سيارة متوفقة وبداخلها المتهم، حيث توجهت إليه الدورية وعرّفه الشرطي بهويته، وسأله عن سبب تواجده في المنطقة، فتلعثم الأخير وظهر عليه حالة من الارتباك محاولا إلقاء شيء من يده إلى الأرض أسفل السيارة، وقد تبين أنه ميزان حساس وأقرّ بأنه كان يتعاطى.
إلا انه بتفتيش السيارة عثر على أكثر من 100 جرام من مادة الحشيش المخدر وعدد من الحبوب المخدرة، فتم إحالته إلى إدارة مكافحة جرائم المخدرات، ودلّت التحريات عن المتهم والتحقيق معه على أنه عضو في شبكة لترويج المادة المخدرة، ويقوم بتوصيلها عبر البريد الميت إلى آخرين بمقابل، كما كشفت المحادثات الهاتفية في هاتفه أنه على صلة بآخرين يقوم ببيعهم المادة المخدرة.
أسندت إليه النيابة العامة أنه في غضون 2023 بدائرة أمن محافظة العاصمة حاز وأحرز بقصد الاتجار المادة المخدرة الحشيش، كما حاز وأحرز بقصد التعاطي الحشيش، حيث عاقبته المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن مدة 10 سنوات وغرمته المحكمة 5 آلاف دينار، وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
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