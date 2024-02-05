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النيابة خلال مرافعتها في قضية موظف البنك المختلس:المتهم اختار حسابات ضحاياه من المتوفّين وكبار السن

2/5/2024 3:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختلس 580 ألف دينار وغسل 512 في العملات الرقيمة والقمار الإلكتروني

كشف‭ ‬ممثل‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬عن‭ ‬اعتياد‭ ‬موظف‭ ‬البنك‭ ‬الذي‭ ‬يحاكم‭ ‬بسرقة‭ ‬أموال‭ ‬العملاء‭ ‬وخسارتها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬القمار‭ ‬أنه‭ ‬اعتاد‭ ‬اصطياد‭ ‬العملاء‭ ‬كبار‭ ‬السن‭ ‬ومن‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬وسائل‭ ‬تواصل‭ ‬كي‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬اختلاس‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمهم،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬التحقيقات‭ ‬مع‭ ‬المتهم‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬متوفون‭ ‬وآخرون‭ ‬كانوا‭ ‬خارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬حدوث‭ ‬الواقعة‭.‬

وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مرافعته‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬أنه‭ ‬ثبت‭ ‬بأقوال‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬استغل‭ ‬صلاحيته‭ ‬كممثل‭ ‬خدمة‭ ‬زبائن،‭ ‬مستغلا‭ ‬تقصير‭ ‬وإهمال‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الفرع،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬اختلاس‭ ‬أموال‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ثلاث‭ ‬طرق،‭ ‬الطريقة‭ ‬الأولى‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬قيامه‭ ‬بتزوير‭ ‬قسائم‭ ‬سحب‭ ‬نقدية‭ ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬مبالغ‭ ‬بموجبها،‭ ‬والطريقة‭ ‬الثانية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬قيامه‭ ‬بإدخال‭ ‬بيانات‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء‭ ‬بتطبيق‭ ‬بنفت‭ ‬بي‭ ‬واستخدامه‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬مبالغ‭ ‬لمصلحته،‭ ‬والطريقة‭ ‬الثالثة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إصداره‭ ‬بطاقات‭ ‬صراف‭ ‬آلي‭ (‬خصم‭) ‬بواسطة‭ ‬جهاز‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬المخصص‭ ‬لذلك،‭ ‬ثم‭ ‬استخدم‭ ‬هذه‭ ‬البطاقات‭ ‬لسحب‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬أو‭ ‬لتحويل‭ ‬مبالغ‭ ‬لمصلحته،‭ ‬مطالبا‭ ‬بتوقيع‭ ‬أقصى‭ ‬عقوبة‭ ‬على‭ ‬المتهم‭. ‬وكانت‭ ‬الواقعة‭ ‬قد‭ ‬بدأت‭ ‬ببلاغ‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬نجل‭ ‬إحدى‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬يفيد‭ ‬وجود‭ ‬سحوبات‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬العميل‭ ‬تم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاختراق،‭ ‬وتبين‭ ‬استغلال‭ ‬الموظف‭ ‬المتهم‭ ‬صلاحيات‭ ‬كونه‭ ‬بخدمة‭ ‬الزبائن‭ ‬وتمكنه‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬لحساب‭ ‬صاحبة‭ ‬الشكوى‭ ‬وآخرين‭ ‬وتغيير‭ ‬أرقام‭ ‬هواتفهم‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬هواتفه‭ ‬واعتماد‭ ‬طلبات‭ ‬تغيير‭ ‬الهواتف،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬الأرقام‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬العملاء‭ ‬رسائل‭ ‬المسحوبات‭. ‬وسرد‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬بدأها‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الديون‭ ‬والالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬تراكمت‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬قيامه‭ ‬بالمراهنات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬وطرأت‭ ‬على‭ ‬باله‭ ‬فكرة‭ ‬أخذ‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬عملاء‭ ‬البنك،‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬أرقام‭ ‬هواتف‭ ‬بعض‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمهم‭ ‬وقام‭ ‬بتفعيل‭ ‬حسابات‭ ‬بنفت‭ ‬بهاتفه،‭ ‬كما‭ ‬استصدر‭ ‬لبعضهم‭ ‬بطاقات‭ ‬خصم‭ ‬وبدأ‭ ‬في‭ ‬سحب‭ ‬الأموال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬أدمن‭ ‬القمار‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بالدخول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اشتراطات،‭ ‬وكانت‭ ‬عمليات‭ ‬الربح‭ ‬والخسارة‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬التوقعات،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خسارته‭ ‬لأمواله‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬المقامرة‭ ‬الخاصة‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبعض‭ ‬الرياضات‭ ‬الأخرى‭ ‬كانت‭ ‬سببا‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬تعويض‭ ‬خسائره‭ ‬وإرجاع‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬حسابات‭ ‬العملاء‭.‬

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