النيابة خلال مرافعتها في قضية موظف البنك المختلس:المتهم اختار حسابات ضحاياه من المتوفّين وكبار السن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختلس 580 ألف دينار وغسل 512 في العملات الرقيمة والقمار الإلكتروني
كشف ممثل النيابة العامة عن اعتياد موظف البنك الذي يحاكم بسرقة أموال العملاء وخسارتها في مواقع القمار أنه اعتاد اصطياد العملاء كبار السن ومن ليس لهم وسائل تواصل كي يتمكن من اختلاس الأموال من دون علمهم، مضيفا أن التحقيقات مع المتهم أكدت أن بعض المجني عليهم متوفون وآخرون كانوا خارج مملكة البحرين قبل حدوث الواقعة.
وأضاف خلال مرافعته أمس أمام المحكمة الكبرى الجنائية أنه ثبت بأقوال عضو لجنة التحقيق الداخلي في البنك المجني عليه أن المتهم استغل صلاحيته كممثل خدمة زبائن، مستغلا تقصير وإهمال المسؤولين في الفرع، وتمكن من اختلاس أموال من حسابات المجني عليهم عن طريق ثلاث طرق، الطريقة الأولى تتمثل في قيامه بتزوير قسائم سحب نقدية واستخدامها في سحب مبالغ بموجبها، والطريقة الثانية تتمثل في قيامه بإدخال بيانات حسابات العملاء بتطبيق بنفت بي واستخدامه في إرسال مبالغ لمصلحته، والطريقة الثالثة تتمثل في إصداره بطاقات صراف آلي (خصم) بواسطة جهاز الصراف الآلي المخصص لذلك، ثم استخدم هذه البطاقات لسحب مبالغ نقدية أو لتحويل مبالغ لمصلحته، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وكانت الواقعة قد بدأت ببلاغ إلى البنك من نجل إحدى عملاء البنك يفيد وجود سحوبات من الحساب غير صحيحة. وبناء على شكوى العميل تم الاستعانة بإحدى الشركات المختصة في عمليات الاختراق، وتبين استغلال الموظف المتهم صلاحيات كونه بخدمة الزبائن وتمكنه من الدخول لحساب صاحبة الشكوى وآخرين وتغيير أرقام هواتفهم إلى أرقام هواتفه واعتماد طلبات تغيير الهواتف، وبناء على تغيير الأرقام لم يصل إلى العملاء رسائل المسحوبات. وسرد المتهم في تحقيقات النيابة العامة بداية الواقعة، موضحا أنه بدأها في أبريل من عام 2022، حيث إن الديون والالتزامات المالية تراكمت عليه بسبب قيامه بالمراهنات الإلكترونية، حيث خسر حوالي 40 ألف دينار وطرأت على باله فكرة أخذ مبالغ مالية من حساب عملاء البنك، وبدأ في تغيير أرقام هواتف بعض العملاء من دون علمهم وقام بتفعيل حسابات بنفت بهاتفه، كما استصدر لبعضهم بطاقات خصم وبدأ في سحب الأموال، مشيرا إلى أنه أدمن القمار على المواقع الإلكترونية التي تسمح بالدخول من دون اشتراطات، وكانت عمليات الربح والخسارة مبنية على التوقعات، وأشار إلى أن خسارته لأمواله في حسابات المقامرة الخاصة بكرة القدم وبعض الرياضات الأخرى كانت سببا في محاولته تعويض خسائره وإرجاع المبالغ التي استولى عليها من حسابات العملاء.
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