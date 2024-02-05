هيئة تنظيم سوق العمل: استمرار جهود ضبط العمالة غير النظامية خلال 1454 حملة وزيارة تفتيشية الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرار جهود ضبط سوق العمل ومكافحة العمالة غير النظامية، مشيرة لضبط 127 عاملًا مخالفًا وغير نظامي خلال تنفيذها 1454 حملة وزيارة تفتيشية الأسبوع الماضي الممتد من 28 يناير إلى 3 فبراير، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 135 مخالفًا.
كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.
وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 1430 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 24 حملة تفتيشية مشتركة، منها 11 حملة في محافظة العاصمة، و6 حملات في محافظة المحرَّق، و5 حملات في المحافظة الشمالية وحملتين في المحافظة الجنوبية.
و شارك في الحملات المشتركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والمديريات الأمنية بالمحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
MENAFN05022024000055011008ID1107812783
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.