هيئة تنظيم سوق العمل: استمرار جهود ضبط العمالة غير النظامية خلال 1454 حملة وزيارة تفتيشية الأسبوع الماضي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكدت هيئة تنظيم سوق العمل استمرار جهود ضبط سوق العمل ومكافحة العمالة غير النظامية، مشيرة لضبط 127 عاملًا مخالفًا وغير نظامي خلال تنفيذها 1454 حملة وزيارة تفتيشية الأسبوع الماضي الممتد من 28 يناير إلى 3 فبراير، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة 135 مخالفًا.





كما أسفرت الحملات والزيارات التفتيشية عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام عدد من القوانين المنظمة، لاسيما أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، منوّهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفات المرصودة.



وأوضحت الهيئة بأنه تم تنفيذ 1430 زيارة تفتيشية على مختلف المحال التجارية بجميع المحافظات، إلى جانب 24 حملة تفتيشية مشتركة، منها 11 حملة في محافظة العاصمة، و6 حملات في محافظة المحرَّق، و5 حملات في المحافظة الشمالية وحملتين في المحافظة الجنوبية.





و شارك في الحملات المشتركة كل من وزارة الداخلية ممثلة في شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والمديريات الأمنية بالمحافظات، إلى جانب مشاركة وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.







وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.







وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).