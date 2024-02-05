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مصرف البحرين المركزي : تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية

2/5/2024 3:22:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2003 (ISIN BH00013UNW54) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.


وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 7 فبراير 2024 وتنتهي في 8 مايو 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.00 مقارنة بسعر الفائدة6.08 % للإصدار السابق بتاريخ 31 يناير 2024.


وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.507 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.500، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %164.


كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.

MENAFN05022024000055011008ID1107812782

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