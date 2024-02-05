مصرف البحرين المركزي : تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 2003 (ISIN BH00013UNW54) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ فـي 7 فبراير 2024 وتنتهي في 8 مايو 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات %6.00 مقارنة بسعر الفائدة6.08 % للإصدار السابق بتاريخ 31 يناير 2024.
وقد بلغ معدل سعر الخصم %98.507 وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع %98.500، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة %164.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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