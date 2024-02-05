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مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

2/5/2024 3:22:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,063.55 بانخفاض وقدره 10.98 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.87 بانخفاض وقدره 2.21 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و494 ألف و144 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و28 ألف و960 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 69.44% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

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