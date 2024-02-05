مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,063.55 بانخفاض وقدره 10.98 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.
في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.87 بانخفاض وقدره 2.21 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم مليون و494 ألف و144 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و28 ألف و960 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 132 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المواد الاساسية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 69.44% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.
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