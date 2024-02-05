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جلالة الملك المعظم يصدر أمراً ملكياً رقم (11) بتعيين أمين عام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

2/5/2024 3:22:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
أمر ملكي رقم (11) لسنة 2024 بتعيين أمين عام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتعديلاته،

وبناء على ترشيح رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

المادة الأولى

يُعين الشيخ علي بن خليفة بن محمد آل خليفة أميناً عاماً للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

المادة الثانية

يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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