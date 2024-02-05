جلالة الملك المعظم يصدر أمراً ملكياً رقم (11) بتعيين أمين عام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
أمر ملكي رقم (11) لسنة 2024 بتعيين أمين عام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وعلى الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2007 بإعادة تنظيم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتعديلاته،
وبناء على ترشيح رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
المادة الأولى
يُعين الشيخ علي بن خليفة بن محمد آل خليفة أميناً عاماً للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
المادة الثانية
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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