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وزير إسرائيلي ينتقد العقوبات الأميركية على مستوطنين

2/5/2024 3:17:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين تتهمهم بتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يجب أن يفهم الجميع أن هذه العقوبات موجهة ضد إسرائيل.

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