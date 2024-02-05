وزير إسرائيلي ينتقد العقوبات الأميركية على مستوطنين

وزير إسرائيلي ينتقد العقوبات الأميركية على مستوطنين
التاريخ
2/5/2024 3:17:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على مستوطنين تتهمهم بتنفيذ أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إنه يجب أن يفهم الجميع أن هذه العقوبات موجهة ضد إسرائيل.
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