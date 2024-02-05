غارة إسرائيلية قرب الحدود المصرية

غارة إسرائيلية قرب الحدود المصرية
التاريخ
2/5/2024 3:17:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت فضائية الجزيرة إن الطيران الإسرائيلي شن غارة على أرض زراعية قرب الحدود المصرية، في حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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