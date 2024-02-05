هجمات جديدة على القوات الأميركية بسوريا

هجمات جديدة على القوات الأميركية بسوريا
التاريخ
2/5/2024 3:17:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول أميركي ، مساء الاثنين ، ان القوات الاميركية في سوريا تعرضت لثلاث هجمات بعد الضربات التي نفذناها في العراق وسوريا.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN05022024000208011052ID1107812750
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.