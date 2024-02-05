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هجمات جديدة على القوات الأميركية بسوريا

2/5/2024 3:17:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشف مسؤول أميركي ، مساء الاثنين ، ان القوات الاميركية في سوريا تعرضت لثلاث هجمات بعد الضربات التي نفذناها في العراق وسوريا.

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