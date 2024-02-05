وزير الزراعة يلتقي مسؤولين من منظمة الفاو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الاثنين، إن الأردن تحمل على مدار 100 عام نتائج الأزمات الإقليمية والعالمية التي كان لها ارتدادات كبيرة على المنطقة، خاصة في قضايا توفر الغذاء والتغيرات المناخية والهجرات القسرية.
وأكد خلال اجتماع مع كبار مسؤولي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"الفاو"، أن الأردن استمر بدوره في الحفاظ على التوازن العالمي في الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغيرات المناخية، والقيام بدوره الإنساني لكل الشعوب في الإقليم، مشيرا إلى أن هناك دائما حاجة لدعم الجهود الأردنية بهذا المسار.
وأشار إلى ضرورة تغيير النظم الغذائية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لضمان توفير أنظمة تغذية صحية لسكان المناطق الحضرية المتزايد بشكل كبير، وسط ندرة المياه والتغير المناخي.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN05022024000208011052ID1107812749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.