Tuesday, 06 February 2024 12:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنويه صادر عن الحكومة

2/5/2024 3:17:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "رفع كفاءة القطاع الصحي الحكومي 2023-2024"، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.


ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.


وتتضمن محاور اللقاء موضوعات عدة أبرزها، تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي، والتوسع بتقديم خدمات صحية متخصصة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع المُنجزة لوزارة الصحة، والاستراتيجيات والحملات الوطنية التي تقوم بها.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN05022024000208011052ID1107812748

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث