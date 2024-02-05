تنويه صادر عن الحكومة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "رفع كفاءة القطاع الصحي الحكومي 2023-2024"، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.
وتتضمن محاور اللقاء موضوعات عدة أبرزها، تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي، والتوسع بتقديم خدمات صحية متخصصة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع المُنجزة لوزارة الصحة، والاستراتيجيات والحملات الوطنية التي تقوم بها.
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