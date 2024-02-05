تنويه صادر عن الحكومة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا الصحة الدكتور فراس الهواري، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "رفع كفاءة القطاع الصحي الحكومي 2023-2024"، وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.



ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



وتتضمن محاور اللقاء موضوعات عدة أبرزها، تطوير البنية التحتية في القطاع الصحي، والتوسع بتقديم خدمات صحية متخصصة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والمشاريع المُنجزة لوزارة الصحة، والاستراتيجيات والحملات الوطنية التي تقوم بها.

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