بلينكن يبدأ جولة جديدة بالمنطقة

بلينكن يبدأ جولة جديدة بالمنطقة
التاريخ
2/5/2024 3:17:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى العاصمة السعودية الرياض، في إطار جولة جديدة بالمنطقة تشمل -أيضا- مصر وقطر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
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