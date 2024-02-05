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الملكية : سافر إلى قطر لتشجيع النشامى وارجع بنفس اليوم بـ 299 دينار

2/5/2024 3:17:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (اليوم) عن العرض التشجيعي للسفر الى الدوحة وتشجيع منتخب النشامى في كأس امم اسيا 2024 وذلك بطرح سعر مخفض على تذاكر السفر وتعديل مواعيد الرحلات بحيث يمكن المشجعين من السفر والعودة في نفس اليوم وبقيمة 299 دينار.


يمكن للمسافرين شراء التذاكر عبر زيارة موقع الملكية الأردنية الإلكتروني أو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو هاتف مركز الاتصال رقم 0096265100000 أو مراجعة مكاتب مبيعات الملكية الأردنية أو وكلاء سفرها المعتمدين في الأردن والخارج .

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