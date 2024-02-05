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الملك يعزي قبيلة العدوان

2/5/2024 3:17:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء، إلى قبيلة العدوان بوفاة الحاج محمد عبد الله مفلح العدوان.


ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وإلى عموم عشائر قبيلة العدوان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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