طقس الثلاثاء : اجواء باردة جداً والارصاد تُحذر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الاجواء باردة جدا في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.



التحذيرات:

- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض من مناطق البادية والسهول.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.

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