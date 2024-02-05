طقس الثلاثاء : اجواء باردة جداً والارصاد تُحذر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في ساعات الصباح في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليلاً: الاجواء باردة جدا في أغلب المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبعض من مناطق البادية والسهول.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN05022024000208011052ID1107812743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.