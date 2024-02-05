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بيان صادر عن القوات المسلحة الاردنية مساء الاثنين

2/5/2024 3:17:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استمرارا للجهود الدولية التي يقودها الاردن في تنظيم ودعم ارسال المساعدات الانسانية والاغاثية للأهل في قطاع غزة، نفذت القوات المسلحة الاردنية والقوات المسلحة الهولندية مساء اليوم الاثنين انزالين جويين مشتركين من خلال طائرات من نوع C130 على محيط المستشفى الميداني الأردني غزة/ 77 شمالي قطاع غزة.


وتضم المساعدات التي تم إنزالها مواداً إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.


وتأتي هذه العملية في إطار دعم جهود المملكة الأردنية التي تبذلها في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة جراء الحرب المستمرة عليه، وتأكيداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وتعبيراً عن قيمة التضامن والتآزر الذي يكنه الشعب الهولندي للشعب الفلسطيني.

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