اقتحام إسرائيلي لبلدة شمال أريحا

اقتحام إسرائيلي لبلدة شمال أريحا
التاريخ
2/5/2024 3:17:12 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العوجا شمال مدينة أريحا في غور الأردن.
يأتي هذا الاقتحام في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل نحو 4 أشهر.
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