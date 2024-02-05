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اقتحام إسرائيلي لبلدة شمال أريحا

2/5/2024 3:17:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة العوجا شمال مدينة أريحا في غور الأردن.
يأتي هذا الاقتحام في إطار التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى قبل نحو 4 أشهر.

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