قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز في السرطان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن قصر بكنغهام أنه تم تشخيص الملك تشارلز الثالث بإصابته بنوع من السرطان.



وقال بيان صدر عن القصر على حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه " خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى للعلاج من تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان".

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