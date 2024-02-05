قصر بكنغهام يعلن إصابة الملك تشارلز في السرطان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن قصر بكنغهام أنه تم تشخيص الملك تشارلز الثالث بإصابته بنوع من السرطان.
وقال بيان صدر عن القصر على حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه " خلال الإجراء الأخير الذي خضع له الملك في المستشفى للعلاج من تضخم البروستاتا الحميد، تمت الإشارة إلى مسألة منفصلة مثيرة للقلق. وقد حددت الاختبارات التشخيصية اللاحقة نوعًا من أنواع السرطان".
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