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هل يأتي العلاج القاتل للسرطان من الفضاء؟

2/5/2024 3:10:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مع التقدم البطيء في «المعركة الطبية» ضد مرض السرطان، تعاون باحثون من ولاية كاليفورنيا الأميركية مع رواد الفضاء لنقل المعركة إلى النجوم.
ففي الفضاء، تعمل قوة الجاذبية الضعيفة، والمعروفة أيضا بالجاذبية الصغرى، على وضع الخلايا تحت ضغط لا يصدق، مما يجعلها تتقدم في العمر بسرعة أكبر.
وتسمح هذه الظاهرة للعلماء بمشاهدة تطور نمو السرطان وتأثير علاجاته بسرعة أكبر بكثير مما يمكنهم فعله على الأرض.
فعندما انطلقت رحلة الفضاء «أكسيوم 3» من مركز كينيدي للفضاء في كيب كانافيرال، بولاية فلوريدا الأميركية، في 18 يناير الفائت، متجهة إلى محطة الفضاء الدولية، أخذت معها 4 عضيات ورم مصغرة تم إنتاجها من خلايا السرطان لمرضى، والتي تمت زراعتها في المختبر من قبل العلماء في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وفقا لموقع مجلة «فورتشن ويل».
وأوضحت د.كاتريونا جاميسون، اختصاصية أمراض الدم وأستاذة الطب في جامعة كاليفورنيا لمجلة «فورتشن ويل»: أرسلت أوراما صغيرة تم علاجها بنوعين من الأدوية المضادة للسرطان التي تمنع انتشاره بطرق مختلفة عن طريق منعه من إنتاج البروتينات الخبيثة.
ووجد الباحثون أن أحد الأدوية التجريبية الجديدة يمنع نمو السرطان بشكل ملحوظ، بل إنه أكثر فاعلية من أدوية سابقة.
وترى جاميسون أن هذا العقار قد يكون «مفتاح قتل للسرطان»، معربة عن أملها في إطلاق الدواء الجديد في التجارب السريرية بحلول نهاية 2024.

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