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غرسة دماغية تعالج سيدة من الوسواس القهري

2/5/2024 3:10:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعدما كان الوسواس القهري يتحكم في حياة آمبر بيرسون، التي كانت تغسل يديها حتى تنزف أو تعيد التحقق مرات عدة من أن النوافذ مغلقة أو تتناول الطعام بمفردها خوفا من الإصابة بأي عدوى، باتت هذه التصرفات مجرد ذكريات لها بفضل غرسة دماغية تعد ثورية في معالجة هذا الاضطراب النفسي.
وهذه المرأة الأميركية البالغة 34 عاما هي أول شخص يزود بجهاز صغير مماثل بالحجم لضمادة صغيرة، في الجزء الخلفي من دماغها، ما قلص اضطرابات الوسواس القهري ونوبات الصرع التي كانت تعانيها. ويمثل هذا الجهاز تقدما علميا واعدا غير حياة المريضة بشكل جذري.
وترسل الغرسة التي يبلغ قطرها 32 ملم نبضا كهربائيا عندما ترصد ردود أفعال غير طبيعية في دماغ المريض لاستعادة الأداء الطبيعي. وتستخدم هذه التقنية التي تسمى التحفيز العميق للدماغ، منذ أكثر من 30 سنة لعلاج الصرع.

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