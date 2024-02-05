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تشيلي حرائق الغابات تتسبب في أكبر مأساة

2/5/2024 3:10:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضى 112 شخصا على الأقل في حرائق غابات تجتاح منطقة بالبارايسو في وسط تشيلي في «أكبر مأساة» عرفتها البلاد منذ عقدين، وهي حصيلة مرشحة «للازدياد بشكل كبير»، على ما أعلنت السلطات.
وأتت النيران على مناطق سكنية بأكملها وحولت الغابات الممتدة على مساحة عشرات الآلاف من الهكتارات إلى رماد.
وواصل رجال الإطفاء لليوم الثالث على التوالي مكافحة عشرات الحرائق في وسط وجنوب البلاد.
وأعلن مسؤول بوزارة الداخلية في تشيلي أمس الأول، أن العدد المؤكد لضحايا حرائق الغابات ارتفع إلى 112 قتيلا.
وقال وكيل الوزارة مانويل مونسالفي في مؤتمر صحافي إن الطبيب الشرعي تسلم «112 قتيلا وتم التعرف على هوية 32 جثة»، مضيفا أنه لا يزال هناك «40 حريقا نشطا».
وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنها الرئيس غابرييل بوريتش بلغت 64 قتيلا، قائلا «هذا العدد سيرتفع ونحن نعلم أنه سيزداد بشكل كبير».
وأضاف بوريتش «إنها أكبر مأساة نشهدها منذ زلزال 2010»، في إشارة إلى الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات والذي أعقبه سونامي في 2010 ما تسبب في مصرع أكثر من 500 شخص.
وقال رئيس بلدية منتجع فينيا ديل مار ماكارينا ريبامونتي، وحاكم منطقة فالبارايسو رودريغو مونداكا، إن مئات من الأشخاص في عداد المفقودين.

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