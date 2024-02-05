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بلقيس شذكرك بيا ليست عن حياتي

2/5/2024 3:10:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحدثت الفنانة بلقيس عن ارتباطها العاطفي بعد انفصالها عن زوجها منذ عامين وأكثر، وقالت إنها لا تفكر في الوقت الحالي بالارتباط، رغم أن الفكرة ليست بعيدة عنها، وربما «تكررها مرة أخرى»، مشيرة إلى أن مسألة الزواج هي «نصيب وقدر مقدر من الله سبحانه وتعالى»، إذ إنها تحب الاستقرار الأسري، مشددة على أنها حاليا تعطي تربية ابنها اهتماما وأولوية، ورغم ذلك تحاول تحقيق التوازن في حياتها المهنية والأسرية.
ونفت بلقيس، حسب موقع «نواعم»، أن تكون أغنيتها الجديدة العراقية «شذكرك بيا» عبارة عن وصف لحياتها الشخصية خلال الفترة الماضية، موضحة أنها غنت خلال مسيرتها مئات الموضوعات المختلفة، ولا يمكن أن تكون قد مرت بتلك الموضوعات جميعها في حياتها، وبررت سبب التفاعل مع الأغنية إلى أنها ربما لمست بعض الموضوعات الحزينة والمريرة التي مرت في حياتها بشكل عام، وفي حياة الآخرين، إذ إنه في النهاية، الأغاني هي «وصف لموضوعات عشناها في حياتنا».
وحول نشاطها الغنائي في الوقت الحالي، تستعد بلقيس قريبا لطرح ميني ألبوم غنائي جديد يتضمن 4 أغنيات باللهجة الخليجية، وذلك بعد أن نوعت سابقا في تقديم العديد من اللهجات ما بين المصري والمغربي والعراقي، وقد أرادت أن تعود للجمهور الخليجي بعمل دسم يتضمن فقط اللهجة الخليجية.

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