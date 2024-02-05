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بدر العطار مؤسسة البترول ملتزمة بتنفيذ خطة التنمية

2/5/2024 3:10:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت مؤسسة البترول الكويتية «ملتقى المحتوى المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي» تحت رعاية العضو المنتدب للتخطيط والمالية بدر العطار، في معرض أحمد الجابر للنفط والغاز بمدينة الأحمدي بمشاركة المعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي.
وإيمانا بارتباط دول مجلس التعاون الخليجي بالسمات المشتركــــــة والظروف المتشابهة فقد تم عقد الملتقى الأول لمشاركة مسيرة المحتوى المحلي في المنطقة، حيث يهدف الملتقى إلى التعرف على أهم إنجازات ومبادرات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في المحتـــوى المحلي، واستعراض برامج وممارسات المحتوى المحلي لدى دول مجلس التعاون الخليجي في دعم وإشراك القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، أكد العطار التزام مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة بتنفيذ خطة التنمية في الكويت، والمواءمة بينها وبين استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية، فخطة التنمية ترتكز على تنويع مصادر الدخل من خلال استثمارات القطاع الخاص، بينما تسعى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص في أنشطة وعمليات القطاع النفطي، وذلك من خلال طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص المحلي لإقامة صناعات تحويلية لاحقة تعتمد على المنتجات البترولية والبتروكيماوية.
من جانبه، أكد مدير المحتوى المحلي بمؤسسة البترول الكويتية جابر الصخي على أهمية الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه، مشيرا إلى أهمية استمرار تبادل الخبرات المهنية والعلمية بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن التباحث حول سبل دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما أوضح أن برنامج الملتقى اشتمل على عرض مجموعة من التجارب وقصص النجاح لبرامج المحتوى المحلي التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى ما هي عليه اليوم في هذا المجال.
ومن أجل تعزيز العمل المؤسسي بين الأطراف ذات الصلة وتوفير بيئة أعمال مشجعة لروح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، قامت المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بدعم الصناعة والمبادرين لتسهيل إجراءات وطرح الفرص الاستثمارية البترولية، كالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والهيئة العامة للصناعة.

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