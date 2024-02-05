1 12 مليار دينار قروض بدون فوائد في الكويت



10 مليارات دينار ودائع تحت الطلب.. تقلّصت 856 مليون دينار خلال 2023 المودعون حرّكوا 8.36 مليارات دينار من 5 شرائح إلى ودائع بعائد أعلى من 3.5%



علي إبراهيم

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي عن ان إجمالي القروض التي تمنحها البنوك المحلية بدون فوائد بلغ 1.12 مليار دينار بنهاية 2023، وشهدت تلك القروض زيادة ملحوظة منذ عام 2022 تزامنا مع اتساع السباق المصرفي لاستقطاب عملاء جدد خاصة من المواطنين.

وأظهرت البيانات ان أكبر حجم للقروض الممنوحة من البنوك المحلية بنهاية العام الماضي تتركز في الشريحة التي تدفع فائدة أكبر من 5% حتى 5.5% بما قيمته 8.94 مليارات دينار، وبنظرة مقربة على تلك الشريحة نجد أنها استقطبت نحو 2.9 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 48% قياسا إلى 6 مليارات دينار في ديسمبر 2022، وجاء ثانيا الشريحة ذات الفوائد أكبر من 5.5 حتى 6% بما قيمته 8.4 مليارات دينار، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة 49% خلال 2023 بما قيمته 2.7 مليارات دينار، مقارنة بـ 5.63 مليارات دينار في ديسمبر 2022.

وحلّت ثالثا الشريحة ذات الفوائد أكبر من 4.5 حتى 5% بقروض بلغت قيمتها 6.26 مليارات دينار، إذ شهدت تلك الشريحة تراجعا ملحوظا بنسبة 13.5% بما قيمته 974 مليون دينار في 2023 قياسا إلى قيمتها في 2022 والبالغة 7.24 مليارات دينار، وجاءت في المرتبة الرابعة التسهيلات الائتمانية التي عقدت بفوائد أكبر من 6 حتى 6.5% والتي بلغت قيمتها 4.13 مليارات دينار بزيادة نسبتها 125% بما قيمته 2.29 مليار دينار مقارنة بـ 1.8 مليار دينار في نهاية 2022.

وفي المرتبة الخامسة، حلت القروض ذات الفوائد أكبر من 4 حتى 4.5% بنحو 4.03 مليارات دينار بعدما تراجعت بنحو 8 مليارات دينار بما نسبته 66.68% قياسا إلى 12.1 مليار دينار في 2022، وحلت سادسا التسهيلات الائتمانية التي عقدت بفوائد أكبر من 6.5 حتى 7% إذ تبلغ قيمتها 4.03 مليارات دينار بزيادة 3.4 مليارات دينار في 2023 بنسبة ارتفاع 580% قياسا إلى 592.8 مليون دينار تسهيلات ائتمانية في تلك الشريحة بنهاية 2022.

وفي المرتبة السابعة، جاءت القروض ذات الفوائد لغاية 3% والتي بلغت قيمتها 2.6 مليار دينار بنهاية 2023 بتراجع 1.06 مليار دينار بما نسبته 29% قياسا إلى 3.66 مليارات دينار في نهاية 2022.

وفي المرتبة الثامنة جاءت القروض بفوائد أكبر من 7 حتى 7.5% بما قيمته 1.9 مليارات دينار بعدما زادت بنسبة 426.7% بما قيمته 1.58 مليارات دينار خلال 2023 مقارنة بـ 370.6 مليون دينار في 2022، وجاءت في المرتبة التاسعة القروض ذات الفوائد أكبر من 3 حتى 3.5% والتي استحوذت على 1.35 مليار دينار من التسهيلات الائتمانية وشهدت تراجعا بنحو 18.3% بما قيمته 303 ملايين دينار قياسا إلى 1.6 مليارات دينار في 2022.

وفي المرتبة العاشرة حلت القروض ذات الفوائد أكبر من 3.5 حتى 4% بنحو 1.2 مليارات دينار، بعدما تراجعت بـ 1.7 مليارات دينار في 2023 قياسا إلى 2.98 مليارات دينار في نهاية 2022.

وفي المرتبة الـ 11 حلت القروض من دون فوائد والتي بلغت قيمتها بنهاية 2023 نحو 1.12 مليارات دينار بتراجع نسبته 10.3% بما قيمته 130 مليون دينار قياسا إلى نحو 1.256 مليار دينار بنهاية 2022، وحلت القروض ذات الفوائد أكبر من 7.5% في المرتبة الـ 12 بعدما استحوذت على 1.08 مليار دينار بزيادة بلغت 808.4 ملايين دينار في 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 290% قياسا إلى 279 مليون دينار بنهاية 2022.

ودائع بنكية

ولجهة الودائع وحركتها خلال العام الماضي، أظهرت مقارنة معيارية لبيانات ودائع القطاع الخاص المحررة بالدينار الكويتي للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة أن المودعين في البنوك الكويتية حركوا نحو 8.36 مليارات دينار من 5 شرائح للودائع التي تبلغ فوائدها من 0 إلى 3.5% إلى ودائع ذات شرائح أعلى، يأتي ذلك إلى جانب ضخ نحو 274 مليون دينار إضافية للشرائح ذات الفائدة الأعلى ليصبح إجمالي المبالغ التي دخلت على الودائع ذات الفائدة أكبر من 3.55 إلى أعلى من 6% نحو 8.63 مليارات دينار.

وأظهرت أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية بالدينار للمقيمين وغير المقيمين بحسب سعر الفائدة، ارتفاع التسهيلات الائتمانية ذات الفوائد أكبر من 5% وحتى أكثر من 7.5% بنحو 13.79 مليار دينار مقابل تراجع التسهيلات الائتمانية من دون فوائد وبفوائد حتى 5% بما قيمته 12.3 مليارات دينار. وكشفت البيانات عن أن المصارف الكويتية لديها نحو 1.12 مليار دينار تسهيلات ائتمانية قائمة من دون فوائد، بينما تتركز نصف القروض في الكويت في الشرائح التي تحصل فوائد أكبر من 4.5 وحتى 6% بما قيمته 23.6 مليار دينار.

وشهدت القروض التي تفرض عليها فوائد أكبر من 6.5 وحتى أكثر من 7.5% تضاعفا بنحو 4 مرات بعدما زادت من 1.24 مليار دينار في 2022 وصلت معها قيمتها النهائية إلى 7 مليارات دينار بنهاية 2023 بزيادة 5.8 مليارات دينار.

ودائع تحت الطلب

وفي سياق آخر، كشفت البيانات عن أن الودائع من دون فوائد (تحت الطلب) تقلصت في 2023 بنحو 7.87% بما قيمته 856 مليون دينار لتبلغ في ديسمبر الماضي نحو 10 مليارات دينار، مقارنة بـ 10.86 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2022، وانخفضت الودائع بفوائد حتى 2% بنسبة 16% بما قيمته 1.8 مليار دينار لتصل إلى 9.63 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بودائع بقيمة 11.47 مليارات دينار بنهاية 2022، وتراجعت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2 حتى 2.5% بنسبة 95.8% بما قيمته 801 مليون دينار لتصل إلى 35 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 836 مليون دينار في نهاية 2022.

وانخفضت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 2.5 حتى 3% بما نسبته 82% بقيمة 753.4 مليون دينار خلال 2023 لتبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 168 مليون دينار مقارنة بـ 921.4 مليون دينار في نهاية 2022، فيما هبطت الودائع ذات الفوائد أعلى من 3 حتى 3.5% بنسبة 97.3% بما قيمته 4.11 مليارات دينار خلال 2023 لتبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 113.4 مليون دينار مقارنة بـ 4.226 مليارات دينار في نهاية 2022.

وارتفعت الودائع التي تمنح فوائد أكبر من 3.5 حتى 5% بقيمة 1.38 مليار دينار وبنسبة 39.4% لتصل إلى 4.9 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 3.5 مليارات دينار بنهاية 2022، وزادت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 4 حتى 4.5% بنسبة 85.7% بما قيمته 2.5 مليارات دينار لتصل إلى 5.4 مليارات دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ2.9 مليار دينار بنهاية 2022، وقفزت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 4.5 حتى 5% بنسبة 245.26% بما قيمته 3.54 مليارات دينار خلال 2023 لتبلغ بنهاية ديسمبر الماضي 4.9 مليارات دينار مقارنة بـ 1.4 مليارات دينار بنهاية 2022.

وصعدت الودائع ذات الفوائد أعلى من 5 حتى 5.5% بنسبة 136.5% بما قيمته 1.09 مليار دينار إلى 1.897 مليار دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 802 مليون دينار في 2022، ونمت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 5.5 حتى 6% بنحو 18.3% بما قيمته 79.6 مليون دينار لتصل إلى 514.9 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 435.3 مليون دينار بنهاية 2022، وحققت الودائع ذات الفوائد الأكبر من 6% نموا بـ 297% بما قيمته 27.3 مليون دينار لتصل إلى 36.5 مليون دينار بنهاية 2023 مقارنة بـ 9.2 ملايين دينار بنهاية 2022.