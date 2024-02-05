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بالفيديو الصالح سرطان القولون الأعلى إصابة لدى الكويتيين

2/5/2024 3:10:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أكد رئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح أن أعلى نسب إصابة لدى الرجال الكويتيين بالأورام كانت بسرطان القولون والمستقيم ثم البروستاتا ثم الرئة، أما لدى النساء الكويتيات فقد احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى ويليه سرطان الغدة الدرقية ثم بطانة الرحم.
جاء ذلك في تصريح له على هامش افتتاح عيادة التوعية والفحص الوقائي المبكر في مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي بمنطقة الفيحاء ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان.
وقال الصالح إن ذلك يأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة مع اللجنة بهدف زيادة الوعي الصحي في منطقة الفيحاء وتوعية الأهالي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية بعد النجاح الكبير الذي لاقته حملات التوعية، موضحا وضع استراتيجية للتعاون من أجل نشر مفهوم الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، مبينا أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المعني بالصحة، فضلا عن الالتزام برؤية 2035.

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