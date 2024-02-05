بالفيديو الصالح سرطان القولون الأعلى إصابة لدى الكويتيين

(MENAFN
- Al-Anbaa) حنان عبدالمعبود
أكد رئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» د.خالد الصالح أن أعلى نسب إصابة لدى الرجال الكويتيين بالأورام كانت بسرطان القولون والمستقيم ثم البروستاتا ثم الرئة، أما لدى النساء الكويتيات فقد احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى ويليه سرطان الغدة الدرقية ثم بطانة الرحم.
جاء ذلك في تصريح له على هامش افتتاح عيادة التوعية والفحص الوقائي المبكر في مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي بمنطقة الفيحاء ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان.
وقال الصالح إن ذلك يأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة مع اللجنة بهدف زيادة الوعي الصحي في منطقة الفيحاء وتوعية الأهالي بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية بعد النجاح الكبير الذي لاقته حملات التوعية، موضحا وضع استراتيجية للتعاون من أجل نشر مفهوم الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، مبينا أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ 17 المعني بالصحة، فضلا عن الالتزام برؤية 2035.
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