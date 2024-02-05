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نواب حق الحضانة للأم ثم لأم الأم وإن علت ثم للأب تليه الخالة وبعدها خالة الأم ثم عمة الأم والجدة للأب

2/5/2024 3:10:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدم النواب د.عادل الدمخي وعبدالله فهاد ود.مبارك الطشة وحمد العبيــد وعبدالعزيــــز الصقعبي اقتراحا بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي:
«أ- حق الحضانة للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للأب، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمــــة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمــة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم ثم لأب في الجميع».
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية كما يلي:
صدر القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ومضى على تطبيقه ما يقارب الـ40 عاما، وقد تبين من التطبيق العملي لبعض نصوصه أن ثمة ثغرات ومشكلات تقترن بهذا التطبيق، خصوصا فيما يخص البند (أ) من المادة 189 والتي تنص على ترتيب مستحقي الحضانة، فاقتضى الأمر إزاءها النظر في تعديل هذا البند بما يتلاءم مع اعتبارات الحفاظ على مصلحة المحضون وبما يحقق الصالح للأسرة ودوام استقرارها، فنصت المادة 189 في البند: «(أ) على أن حق الحضانة للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم للأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم ثم لأب في الجميع».
وقد ظهر أن ترتيب مستحقي الحضانة بجعل الأب في المرتبة السابعة ليس فيه مصلحة للمحضون خصوصا في هذا الزمان الذي يستلزم وجود الأب مع الصغار كونه هو الأقرب لهم مطلقا، فقد رئي تقديم حق الأب في حضانة الصغار الى المرتبة الثالثة بعد الأم وأم الأم، وذلك لتحقيق الغاية المرجوة من الحضانة وهي مصلحة المحضون، وهذا الرأي أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله (وهو تقديم الحق في الحضانة للأقرب مطلقا)، وبالتالي فإن حق الحضانة بعد الأم وأم الأم ينتقل إلى الأب.

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