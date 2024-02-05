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رفع 3880 علما استعدادا للاحتفال بالأعياد الوطنية

2/5/2024 3:10:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية الكويت محمد المطيري عن الانتهاء من تزيين الجسور والطرق الرئيسية بأعلام الدولة ورفعها على سواريها استعدادا للاحتفال بذكرى الاستقلال الـ 63 والتحرير الـ33 تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وكشف المطيري عن تركيب 183 إعلانا للطرق في كل محافظات البلاد وتزيين الميادين والجسور والشوارع الرئيسية بـ 3880 علما للدولة واستبدال الأعلام القديمة بجديدة إلى جانب إزالة 250 سارية متهالكة على مدى عشرة أيام ماضية تحضيرا لاحتفال البلاد بالأعياد الوطنية والتي تشهد إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.
وأكد أن البلدية تسخر جميع إمكاناتها للارتقاء بمستوى النظافة، داعيا المواطنين والمقيمين التعاون مع الأجهزة الرقابية بالبلدية من خلال السلوك الحضاري بالمحافظة على نظافة الشوارع والمنشآت العامة والأماكن التي ستشهد الفعاليات المصاحبة للاحتفالات للحد من السلوكيات الخاطئة.

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